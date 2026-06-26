Нова Зеландія – Бельгія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

Суперники поведуть боротьбу за місце в плейоф Кубка світу

Сьогодні, 26 червня 2026 року, збірна Нової Зеландії на стадіоні «Бі-Сі Плейс» у канадському Ванкувері протистоятиме національній команді Бельгії у рамках третього туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Нова Зеландія – Бельгія

Шанси «червоних дияволів» на 16:45 26 червня виглядають переконливішими, переконані фахівці GGBET. На потенційну перемогу океанійців закладено коефіцієнт 3,54. Натомість на ймовірну звитягу Бельгії запропоновано кеф 1,68. На підсумкову нічию виставлено бал 4,31. Сенсаційний успіх Нової Зеландії (1:0) оцінено коефіцієнтом 30,00. Зате на тотал менше 2,0 закладено кеф 4,75.

Передматчевий стан команд

У першому турі океанійська збірна розійшлася миром із Іраном (2:2). Дубль в складі команди Даррена Бейзлі оформив вінгер Джаст. Натомість потім новозеландці поступилися збірній Єгипту (1:3). Єдиний м'яч забив оборонець Сурман.

Тим часом бельгійська збірна двічі розписала нічиї. Спершу підопічні Руді Гарсії не змогли дотиснути єгиптян (1:1). Автогол у свій пасив записав оборонець «фараонів» Хані. У другому турі «червоні дияволи» не зуміли переграти збірну Ірану (0:0). У другому таймі Бельгія грала в меншості через вилучення оборонця Нгоя.

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Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд раніше не перетиналися. Суперники зустрілися лише на груповому етапі Олімпійських ігор-2008. Тоді гору взяли бельгійці (1:0). Єдиний м'яч у поєдинку оформив півзахисник Харун. Увесь той матч відіграв нині ветеран новозеландської збірної Боксолл.

Де дивитися матч Нова Зеландія – Бельгія

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 06:00 суботи за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».