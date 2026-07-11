Тренер збірної Іспанії досяг рекордного показника в матчах чемпіонатів світу та Європи

Луїс де ла Фуенте спілкується з журналістами після перемоги над збірною Бельгії

Безпрограшна серія Луїса де ла Фуенте триває вже 13 матчів

Головний тренер збірної Іспанії з футболу Луїс де ла Фуенте оновив рекорд за кількістю перемог, які команда під його керівництвом здобула у матчах на чемпіонатах світу та Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітичний портал Opta.

Іспанія перемогла збірну Бельгії у чвертьфіналі світової першості 2026 року – 2:1. Завдяки цьому результату, де ла Фуенте встановив тренерський рекорд. Збірна Іспанії за його тренерства провела на рівні ЧС та Євро 13 матчів, з яких здобула перемогу в 12 з них та зіграла одну гру внічию. До цього таку серію не вдавалося втримати жодному тренеру.

Іспанець може продовжити цю серію перемогою в наступному матчі. Суперником збірної Іспанії у півфіналі Чемпіонату світу 2026 стане Франція, що у своєму матчі 1/4 фіналу обіграла Марокко. Півфінальний матч відбудеться у вівторок, 14 липня, о 22:00 за київським часом.

Де ла Фуенте став головним тренером збірної Іспанії у 2022 році. Крім перемоги на Євро-2024, фахівець привів Іспанію до перемоги в Лізі націй-2023 та за два роки вивів команду до фіналу.

Нагадаємо, півзахисник збірної Іспанії Мікель Меріно встановив історичне досягнення після переможного голу в чвертьфіналі Чемпіонату світу 2026 проти Бельгії (2:1).

Збірна Іспанії вдруге поспіль здобула перемогу в матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 завдяки голу Меріно. Півзахисник став першим гравцем в історії мундіалів, який двічі забивав переможні м'ячі в різних матчах плейоф, вийшовши з лави запасних.