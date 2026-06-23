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Ібрагімович назвав молодого футболіста найкращим в історії: про кого йдеться

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Ібрагімович назвав молодого футболіста найкращим в історії: про кого йдеться
Златан Ібрагімович відзначив атакувальний потенціал одного з найбільш обговорюваних футболістів станом на зараз
фото: Imagn

Легендарний футболіст збірної Швеції високо оцінив майстерність гравця

18-річний вінгер «Барселони» та збірної Іспанії Ламін Ямаль знову опинився в центрі уваги футбольного світу, отримавши солідний комплімент від ексфутболіста, а нині аналітика Златана Ібрагімовича після свого виступу на Чемпіонаті світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yahoo Sports.

Історичний поєдинок 

У матчі другого туру групового етапу проти Саудівської Аравії він допоміг іспанцям здобути переконливу перемогу з рахунком 4:0 та отримав захоплені відгуки від футбольних легенд. Ямаль уперше вийшов у стартовому складі на мундіалі та вже на 10-й хвилині відкрив рахунок, замкнувши передачу Мікеля Оярсабаля. Завдяки цьому голу він став лише другим футболістом в історії чемпіонатів світу, який забивав у віці до 18 років і при цьому відкривав рахунок у матчі. Першим такого досягнення свого часу досяг легендарний Пеле.

Через необхідність обережно розподіляти навантаження після недавньої травми підколінного сухожилля Ямаль провів на полі лише перший тайм. Однак цього вистачило, щоб допомогти Іспанії забезпечити комфортну перевагу ще до перерви.

Похвала від Ібрагімовича

Після матчу легендарний шведський форвард Златан Ібрагімович, який працює експертом на Fox Sports, назвав Ямаля найкращим футболістом світу на даний момент. «Це винятковий футболіст. Щоразу, коли він отримує м'яч, він обов'язково створить щось небезпечне. І абсолютно байдуже, скільки захисників стоїть перед ним – двоє чи троє», – зазначив він.

Напередодні гру молодого таланта також високо оцінив Вейн Руні, який вважався одним з найсильніших гравців збірної Англії свого покоління.

Після перемоги над Саудівською Аравією збірна Іспанії покращила свої шанси на вихід до плейоф. Наступним випробуванням для команди стане зустріч із збірною Уругваю, яка відбудеться 27 червня та визначить підсумкові позиції команд у групі.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що геть іншої думки Златан Ібрагімович був про інший матч на Чемпіонаті світу 2026. Тоді легендарний футболіст заснув під час однієї з ігор.

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Теги: Вейн Руні Златан Ібраґімовіч НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

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