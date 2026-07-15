Англія – Аргентина. Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Чемпіонату світу 2026

Надпринципові суперники визначать другого фіналіста турніру

Сьогодні, 15 липня 2026 року, збірна Англії на арені «Мерседес-Бенц Стедіум» в американській Атланті протистоятиме національній команді Аргентини в рамках 1/2 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Англія – Аргентина

Однозначним лідером симпатій на 11:50 15 липня не стала жодна з команд, переконані фахівці GGBET. На потенційну звитягу підопічних Томаса Тухеля запропоновано коефіцієнт 2,82. Зате на ймовірну звитягу аргентинців закладено кеф 3,03. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено бал 2,89. Схожа ситуація склалася з путівкою до фіналу. Прохід збірної Англії у вирішальний поєдинок оцінено коефіцієнтом 1,87. Тим часом на місце для «альбіселесте» у фінальному матчі запропоновано кеф 2,02. Натомість на тотал більше 3,0 закладено бал 3,74.

Передматчевий стан команд

«Три леви» стартували в плейоф Мундіалю-2026 із вольової перемоги над збірною ДР Конго (2:1). Дубль оформив форвард Кейн. Далі в 1/8 фіналу команда Тухеля вибила Мексику (3:2). Цього разу двічі відзначився хавбек Беллінгем, а Кейн обмежився одним забитим м'ячем. У чвертьфіналі турніру збірна Англії розібралася з Норвегією (2:1). Беллінгем знову записав до свого активу дубль.

Аргентинська збірна в 1/16 фіналу лише в овертаймі дотиснула Кабо-Верде (3:2). Нападник Мессі та оборонець Лісандро Мартінес оформили по голу, а третім м'ячем виявився автогол оборонця острів'ян Боржес. У наступному раунді підопічні Ліонеля Скалоні здобули вольову перемогу над збірною Єгипту (3:2). Голами відзначилися оборонець Ромеро, той же Мессі та півзахисник Фернандес. У рамках 1/4 фіналу Аргентина вибила збірну Швейцарії у додатковий час (3:1). Забиті м'ячі оформили хавбек Мак Аллістер, нападники Альварес і Лаутаро Мартінес.

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Історія очних зустрічей

На цей момент команди зіграли 14 поєдинків. Перевага на боці «Трьох левів» – шість перемоги проти трьох в «альбіселесте». Перший матч відбувся у травні 1951 року. Збірна Англії переграла Аргентину в спарингу (2:1).

На чемпіонатах світу суперники досі перетиналися п'ять разів. На груповому етапі ЧС-1962 англійці здобули переконливу перемогу (3:1). На домашньому Мундіалі-1966 «Три леви» вибили збірну Аргентини в чвертьфіналі (1:0). Латиноамериканці взяли реванш у двох наступних поєдинках. На Чемпіонаті світу 1986 Аргентина з дублем атакувального хавбека Марадони здолала збірну Англії (2:1) у рамках 1/4 фіналу. А на ЧС-1998 «альбіселесте» переграли англійців у першому раунді плейоф (2:2, пенальті – 4:3).

На Чемпіонаті світу 2002 Англія здолала збірну Аргентини (1:0) на груповому етапі турніру. Єдиний м'яч із одинадцятиметрового забив півзахисник Бекхем. Останній досі матч – спаринг восени 2005 року – також залишився за англійцями (3:2). Тоді голами відзначилися нападники Руні та Оуен (дубль). У лавах аргентинців голи до свого активу записали форвард Креспо та оборонець Самуель.

Де дивитися матч Англія – Аргентина

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 1» та «Megogo Спорт».