Збірна Німеччини втратила основного футболіста до кінця Чемпіонату світу 2026

Бундестім залишилася без провідного центрбека

Оборонець дортмундської «Боруссії» Ніко Шлоттербек не допоможе національній команді Німеччини на Чемпіонаті світу (ЧС) за океаном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sport.

Центрбек опинився в лазареті після поєдинку з Кот-д'Івуаром (2:1). Він отримав травму в першому таймі протистояння. Тренерський штаб замінив Шлоттербека в перерві.

Після детального обстеження в оборонця виявили розрив медіальної колатеральної зв'язки гомілковостопного суглоба. Шлоттербек пропустить до двох місяців. Отже, на ЧС-2026 центрбек більше на полі не з'явиться.

Шлоттербек на Мундіалі встиг зіграти два поєдинки, в яких оформив один гол. Натомість в сезоні 2025/26 оборонець провів 37 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав п'ять м'ячів за «джмелів».

Де дивитися Чемпіонат світу 2026 в Україні

Медіасервіс Megogo став офіційним мовником турніру. Транслятор покаже всі матчі Мундіалю ексклюзивно на власній платформі. Megogo забезпечить коментування всіх поєдинків українською мовою, а також анонсував понад 90 навколоматчевих студій.

Усі поєдинки будуть доступні на OTT-платформі за передплатами «Спорт» та Megopack. Частину обраних матчів транслюватимуть безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт» у цифровому мовленні T2 та в провідних кабельних мережах. Зокрема, канал покаже один поєдинок кожного ігрового дня впродовж турнір. Гарантовано в список потраплять:

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два чвертьфінали,

обидва півфінали,

поєдинок за третє місце,

фінал.

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(час початку матчів вказано за київським часом)

До слова, збірна Японії впевнено переграла Туніс на груповому етапі Кубка світу. Дубль оформив форвард Уеда. По голу в свій актив записали хавбек Камада та вінгер Дзюня Іто.

Нагадаємо, раніше збірна Кюрасао втримала нічию з Еквадором на ЧС-2026. Острівна команда набрала перші очки в історії на Мундіалі. У першому турі підопічні Діка Адвоката програли збірній Німеччини.