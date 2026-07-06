Англія у трилері з вилученням і двома пенальті вибила Мексику з Чемпіонату світу

На Чемпіонаті світу з футболу настала пора поєдинків 1/8 фіналу

Англія та Мексика зійшлися у грі 1/8 фіналу мундіалю

Збірні Англії та Мексики у понеділок, 6 липня, зіграли поєдинок 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Матч на стадіоні «Ацтека» розпочався із запізненням на годину через негоду. З перших хвилин команди грали жорстко – вже на першій хвилині жовту картку отримав Деклан Райс.

Першими небезпечний момент створили господарі: удар головою Рауля Хіменеса відбив голкіпер англійців Джордан Пікфорд, для якого ця гра стала рекордною – 17-ю на чемпіонатах світу, він зрівнявся за цим показником з Пітером Шилтоном. У відповідь на 26-й хвилині Ентоні Гордон пробив низом по центру воріт, але воротар мексиканців Рауль Ранхель врятував команду.

Розв'язка настала протягом шести шалених хвилин: спершу Джуд Беллінгем замкнув передачу Букайо Саки, а вже за дві хвилини оформив дубль після швидкої контратаки, яку завершив пасом Гаррі Кейн. Мексиканці одразу відповіли – Хуліан Кіньйонес влучно пробив після відскоку м'яча від суперника, встановивши особистий рекорд: п'ятий гол на одному чемпіонаті світу для збірної Мексики. У компенсований час першого тайму Хіменес двічі міг зрівняти рахунок, але не реалізував жодного моменту.

На старті другого тайму англійці залишились удесятьох – захисник Джарелл Кванса після перегляду через VAR отримав червону картку за грубий підкат. Попри чисельну перевагу господарів, саме англійці забили ще двічі – обидва голи з пенальті: на 60-й хвилині реалізував Гаррі Кейн, а мексиканці відповіли одинадцятиметровим від Хіменеса лише на 69-й хвилині. Втім відіграти другий м'яч і врятувати матч мексиканці до фінального свистка так і не змогли.

Завдяки перемозі Англія втретє поспіль вийшла у чвертьфінал мундіалю – в історії збірної таке траплялося лише вдруге.

Чемпіонат світу 2026. 1/8 фіналу

Англія – Мексика 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 – Беллінгем (36), 0:2 – Беллінгем (38), 1:2 – Кіньйонес (42), 1:3 – Кейн (60, пен.), 2:3 – Хіменес (69, пен.)

Вилучення: Кванса (54)

Нагадаємо, збірна Марокко перемогла Канаду і стала першим чвертьфіналістом Чемпіонату світу 2026.