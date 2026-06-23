Екстренер Надаль пояснив, чому йому не подобається сучасний теніс

Тоні Надаль: Сьогодні у тенісі все зводиться в основному до того, щоб бити якомога сильніше і бігати

Тоні Надаль: У наші дні м'яч у тенісі летить настільки швидко, що складно дотримуватись якоїсь стратегії

Колишній тренер та дядько легендарного тенісиста Рафаеля Надаля Тоні Надаль назвав плюси та мінуси сучасного тенісу. Про це повідомляє Главком з посиланням на ESPN

«Мені не дуже подобається сучасний теніс, подобається поєднання тактики та техніки, стратегії та фізичної підготовки. Коли м'яч у грі, ціную ситуації, в яких менш обдарований від природи гравець може обіграти більш талановитого. Це не так, як у легкій атлетиці, велоспорті чи плаванні, де переважають фізичні якості.

Мій кумир у НБА – Ларрі Бьорд: гравець із не найбільш вражаючими фізичними даними, але здатний боротися та змагатися з найкращими гравцями своєї епохи. У наші дні м'яч у тенісі летить настільки швидко, що складно дотримуватись якоїсь стратегії. Мені подобається спостерігати за розіграшами, в яких йдуть один за одним такі удари, як укорочений та свічка, коли гравець намагається своїм стилем гри уникнути атак суперника. Сьогодні все зводиться в основному до того, щоб бити якомога сильніше і бігати», – заявив Тоні Надаль.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія – Китай

Україна – Бельгія

Казахстан – Іспанія

Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.