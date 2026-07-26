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Норріс здобув упевнену перемогу на Гран-прі Угорщини

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Норріс здобув упевнену перемогу на Гран-прі Угорщини
Ландо Норріс підкорив угорську столицю
фото: EFE

Чинний чемпіон світу вперше переміг у нинішньому сезоні

Пілот «Макларена» Ландо Норріс тріумфував на трасі «Хунгароринг» у Будапешті. Про це повідомляє «Главком».

Британський гонщик стартував першим на Гран-прі Угорщини, та на першому колі його пройшов партнер по команді Оскар Піастрі. Натомість Шарль Леклер («Феррарі») з другої позиції впав на п'яте місце, а Джордж Расселл із «Мерседеса» ледь не заглухнув на перших метрах і відкотився аж на 20-те.

Ситуація стабілізувалася до першої хвилі пітстопів. Її на 14-му колі відкрив пілот «Феррарі» Льюїс Гемілтон, який завдяки швидшому візиту в бокси зумів випередити Макса Ферстаппена з «Ред Булла». Щоправда, нідерландець за два кола випередив британського ветерана.

А в середині гонки розгорнулася справжня драма. «Макларен» із якогось дива вирішив розділити стратегії власних пілотів. Лідера Піастрі раніше покликали на другий пітстоп, а от Норріса вирішили притримати на трасі. Австралієць повинен був відразу демонструвати високу швидкість на свіжій гумі, щоб повернутися на першу позицію.

Піастрі міг сподіватися принаймні на близьку боротьбу з партнером після візиту того в бокси. Однак, руку допомоги Норрісу протягнув Карлос Сайнс із «Вільямса». Іспанець півкола ігнорував блакитні прапори, які сигналізували, що позаду австралійський гонщик буде проходити його на коло, а потім ще й допустив контакт із болідом Піастрі.

Зрештою, Норріс після другого пістопу на 40-му колі опинився попереду партнера по команді. Австралієць потуги стайні з виведенням чинного чемпіона в лідери оцінив саркастичним коментарем у радіоперемовинах. Далі він фактично змирився з таким розвитком подій та не наздоганяв британського пілота.

Більше того, Піастрі навіть не доїхав до фінішу. На 56-му колі в нього відмовила коробка передач, тож дирекція гонки запровадила режим віртуального автомобіля безпеки через зупинку боліда посеред траси. Норріс і пілоти «Феррарі» скористалися нагодою, щоб швидко замінити шини.

Та вигоди від такого кроку виявилися мінімальними. Гемілтон пропустив уперед Ферстаппена та лідера сезону Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес»), а ще перевищив швидкість на пітлейн і отримав п'ятисекундний штраф. Як наслідок, Норріс довів етап до перемоги, а компанію на подіумі йому склали якраз Ферстаппен і Антонеллі.

Лише за ними фінішували пілоти «Феррарі» Леклер і Гемілтон. Далі розташувалися Ізак Аджар («Ред Булл»), Расселл, пілот «Рейсінг Буллз» Ліам Лоусон, Ніко Гюлькенберг із «Ауді» та гонщик «Рейсінг Буллз» Арвід Ліндблад. Тріо пілотів не завершило гонку.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Угорщини

Антонеллі зміцнив лідерство в загальному заліку. Тепер в активі молодого італійця 219 очок. Другим залишився Гемілтон (169 пунктів). Третє місце посідає Расселл, який набрав 160 балів.

«Мерседес» утримує першу позицію в Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня завоювала 379 очок. Далі розташувалися «Феррарі» (307 пунктів) і «Макларен» (220).

Коли наступний етап сезону-2026

Королева автоспорту йде на літню паузу. Наступним буде Гран-прі Нідерландів. На домашню для Ферстаппена трасу елітні гонщики приїдуть наприкінці серпня.

Етап 21-23 серпня відбудеться у новому форматі. На п'ятницю запланована єдина вільна практика та кваліфікація до спринту. У суботу проведуть короткий заїзд і традиційну кваліфікацію. У неділю відбудеться основна гонка.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

Теги: Гран-прі Формула-1 Ландо Норріс

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