Норріс здобув упевнену перемогу на Гран-прі Угорщини
Чинний чемпіон світу вперше переміг у нинішньому сезоні
Пілот «Макларена» Ландо Норріс тріумфував на трасі «Хунгароринг» у Будапешті. Про це повідомляє «Главком».
Британський гонщик стартував першим на Гран-прі Угорщини, та на першому колі його пройшов партнер по команді Оскар Піастрі. Натомість Шарль Леклер («Феррарі») з другої позиції впав на п'яте місце, а Джордж Расселл із «Мерседеса» ледь не заглухнув на перших метрах і відкотився аж на 20-те.
Ситуація стабілізувалася до першої хвилі пітстопів. Її на 14-му колі відкрив пілот «Феррарі» Льюїс Гемілтон, який завдяки швидшому візиту в бокси зумів випередити Макса Ферстаппена з «Ред Булла». Щоправда, нідерландець за два кола випередив британського ветерана.
А в середині гонки розгорнулася справжня драма. «Макларен» із якогось дива вирішив розділити стратегії власних пілотів. Лідера Піастрі раніше покликали на другий пітстоп, а от Норріса вирішили притримати на трасі. Австралієць повинен був відразу демонструвати високу швидкість на свіжій гумі, щоб повернутися на першу позицію.
Піастрі міг сподіватися принаймні на близьку боротьбу з партнером після візиту того в бокси. Однак, руку допомоги Норрісу протягнув Карлос Сайнс із «Вільямса». Іспанець півкола ігнорував блакитні прапори, які сигналізували, що позаду австралійський гонщик буде проходити його на коло, а потім ще й допустив контакт із болідом Піастрі.
Зрештою, Норріс після другого пістопу на 40-му колі опинився попереду партнера по команді. Австралієць потуги стайні з виведенням чинного чемпіона в лідери оцінив саркастичним коментарем у радіоперемовинах. Далі він фактично змирився з таким розвитком подій та не наздоганяв британського пілота.
Більше того, Піастрі навіть не доїхав до фінішу. На 56-му колі в нього відмовила коробка передач, тож дирекція гонки запровадила режим віртуального автомобіля безпеки через зупинку боліда посеред траси. Норріс і пілоти «Феррарі» скористалися нагодою, щоб швидко замінити шини.
Та вигоди від такого кроку виявилися мінімальними. Гемілтон пропустив уперед Ферстаппена та лідера сезону Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес»), а ще перевищив швидкість на пітлейн і отримав п'ятисекундний штраф. Як наслідок, Норріс довів етап до перемоги, а компанію на подіумі йому склали якраз Ферстаппен і Антонеллі.
Лише за ними фінішували пілоти «Феррарі» Леклер і Гемілтон. Далі розташувалися Ізак Аджар («Ред Булл»), Расселл, пілот «Рейсінг Буллз» Ліам Лоусон, Ніко Гюлькенберг із «Ауді» та гонщик «Рейсінг Буллз» Арвід Ліндблад. Тріо пілотів не завершило гонку.
THE TOP 10 IN HUNGARY 👀#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/2GZYDpm3x0— Formula 1 (@F1) July 26, 2026
Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Угорщини
Антонеллі зміцнив лідерство в загальному заліку. Тепер в активі молодого італійця 219 очок. Другим залишився Гемілтон (169 пунктів). Третє місце посідає Расселл, який набрав 160 балів.
«Мерседес» утримує першу позицію в Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня завоювала 379 очок. Далі розташувалися «Феррарі» (307 пунктів) і «Макларен» (220).
Коли наступний етап сезону-2026
Королева автоспорту йде на літню паузу. Наступним буде Гран-прі Нідерландів. На домашню для Ферстаппена трасу елітні гонщики приїдуть наприкінці серпня.
Етап 21-23 серпня відбудеться у новому форматі. На п'ятницю запланована єдина вільна практика та кваліфікація до спринту. У суботу проведуть короткий заїзд і традиційну кваліфікацію. У неділю відбудеться основна гонка.
До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.
Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.
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