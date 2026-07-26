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Гран-прі Бахрейну повернулося у календар Формули-1 з важливим нюансом

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Гран-прі Бахрейну повернулося у календар Формули-1 з важливим нюансом
Пелотон повернеться на «Сепанг»
фото: Red Bull Content Pool

У графік Королеви автоспорту додали один із двох скасованих етапів

Формула-1 оголосила про проведення Гран-прі Бахрейну цьогоріч. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Етап відбудеться 2-4 жовтня. Він опинився у календарі між гран-прі в столиці Азербайджану та мікродержаві Сінгапур. Водночас Гран-прі Бахрейну проведуть за межами королівства.

Із безпекових міркувань гонка відбудеться в Малайзії. Її прийме траса «Сепанг». На ній проводили Гран-прі Малайзії у 1999-2017 роках. За етапом збережеться назва Гран-прі Бахрейну, оскільки королівства профінансує проведення вікенду.

Бахрейн і Саудівська Аравія були в першій версії календаря Формули-1 на сезон-2026. Однак, через іранські атаки на країни Близького Сходу в межах війни зі США та Ізраїлем проведення етапів навесні цьогоріч скасували. Під загрозою проведення залишаються гран-прі в Катарі та Абу-Дабі наприкінці року.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Бельгії

Андреа Кімі Антонеллі збільшив перевагу в загальному заліку. Тепер в активі італійського пілота 204 очки. На другу сходинку піднявся Льюїс Гемілтон (159 пунктів), а на третій позиції опинився Джордж Расселл (154). Далі йдуть Шарль Леклер (126 очок) і Ландо Норріс (103).

Команда «Мерседес» залишилася лідером у Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня набрала 358 пунктів. За нею розташувалися «Феррарі» (285 очок) та «Макларен» (195).

Коли наступний етап сезону-2026

Гонщики та команди отримали мінімальний відпочинок. Гран-прі Угорщини відбувається цього тижня. У п'ятницю, 24 липня, заплановані дві вільні практики. У суботу на трасі «Хунгароринг» відбулася третя вільна практика та кваліфікація. У неділю ж пілоти змагатимуться у гонці.

Торік у Будапешті першим стартував Леклер. Однак, завершив етап монегаск лише четвертим. Натомість пілоти «Макларена» – згаданий Норріс і Оскар Піастрі – оформили дубль. На подіум разом із ними піднявся Расселл.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

Теги: Малайзія Гран-прі Формула-1

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