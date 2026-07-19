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Антонеллі вирвав у Леклера перемогу на Гран-прі Бельгії Формули-1

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Антонеллі вирвав у Леклера перемогу на Гран-прі Бельгії Формули-1
Андреа Кімі Антонеллі зміцнив лідерство в чемпіонаті світу
фото: EFE

Лідер сезону повернувся на переможний шлях

Пілот стайні «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі тріумфував на легендарній трасі «Спа-Франкоршам» у Бельгії. Про це повідомляє «Главком».

На старті Гран-прі Бельгії молодий італієць відбився від атак Макса Ферстаппена («Ред Булл») та гонщика «Феррарі» Шарля Леклера. А от позаду них інший пілот «Мерседеса» – Джордж Расселл – вилетів у гравій після контакту з Льюїсом Гемілтоном («Феррарі»). Останній отримав п'ять секунд штрафу за цей епізод.

Згодом Ферстаппен повернувся на другу позицію, випередивши Леклера. На 10-му колі Гемілтон пройшов гонщика «Макларена» Оскара Піастрі. Додаткову інтригу в етап додав режим віртуального автомобіля безпеки, під яким менше часу в боксах втратили пілоти «Феррарі».

Як наслідок, після хвилі пітстопів Леклер опинився попереду Антонеллі. Лідером же став чинний чемпіон Ландо Норріс («Макларен»), який стартував із середини пелотону та зробив ставку на пізній візит у бокси. Та британця обійшли обидва претенденти на перемогу та Ферстаппен.

На 31-му колі Норріс таки зробив пітстоп, але там забарилися механіки та позбавили гонщика «Макларен» шансів на подіум. Ключовий епізод стався кількома колами пізніше. Антонеллі наздогнав і холоднокровно випередив Леклера з першої спроби.

Єдиною зміною на фінальних колах став поступ Гемілтона. Досвідчений британець зумів випередити Піастрі та опинився на четвертому місці на фініші. Антонеллі виграв гонку після трьох невдач поспіль, а Леклер і Ферстаппен склали йому компанію на п'єдесталі пошани.

За ними розташувалися Гемілтон і Піастрі. До чільної десятки також потрапили Ізак Аджар («Ред Булл»), згаданий раніше Норріс, пілот «Ауді» Габріел Бортолето, Арвід Ліндблад із «Рейсінг Буллз» і гонщик «Альпін» Франко Колапінто.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Бельгії

Антонеллі збільшив перевагу в загальному заліку. Тепер в активі італійського пілота 204 очки. На другу сходинку піднявся Гемілтон (159 пунктів), а на третій позиції опинився Расселл (154). Далі йдуть Леклер (126 очок) і Норріс (103).

«Мерседес» залишився лідером у Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня набрала 358 пунктів. За нею розташувалися «Феррарі» (285 очок) та «Макларен» (195).

Коли наступний етап сезону-2026

Гонщики та команди отримають мінімальний відпочинок. Гран-прі Угорщини відбудеться наступного тижня. На п'ятницю, 24 липня, заплановані дві вільні практики. У суботу на трасі «Хунгароринг» відбудуться третя вільна практика та кваліфікація. У неділю ж пілоти змагатимуться у гонці.

Торік у Будапешті першим стартував Леклер. Однак, завершив етап монегаск лише четвертим. Натомість пілоти «Макларена» Норріс Піастрі оформили дубль. На подіум разом із ними піднявся Расселл.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

Теги: Формула-1 Гран-прі Ferrari Шарль Леклер Mercedes

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