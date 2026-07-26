Президент Чехії з'явився на етапі Формули-1 в несподіваній ролі

Петр Павел здивував своєю роллю на Гранпрі Угорщини

Президент Чехії Петр Павел став одним із гостей Гранпрі Угорщини з Формули-1, з'явившися не у VIP-зоні, а в падоку (спеціальна зона автодрому) у жилеті акредитованого фоторепортера та з професійною камерою в руках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurosport.

Неочікуване хобі президента Чехії

Павел уже давно захоплюється фотографією, тому цього разу вирішив провести суботу безпосередньо біля траси, знімаючи пілотів, команди та події гоночного вікенду. Для президента Чехії це далеко не перший подібний досвід. У травні цього року він працював фотографом на етапі Speedway Grand Prix у Празі, а після завершення змагань у тому ж одязі вручав нагороду переможцю Леону Мадсену. Згодом Павел також був серед акредитованих фотографів на легендарній гонці «24 години Ле-Мана».

Цікаво, що ще напередодні він виконував свої офіційні обов'язки, приймаючи у Празькому Граді чеських тенісисток Лінду Носкову, яка стала чемпіонкою Вімблдону-2026, та фіналістку турніру Кароліну Мухову. Уже наступного дня президент змінив офіційний костюм на жилет фотографа та вирушив до Будапешта.

Результати кваліфікації Гранпрі Угорщини

Павел став свідком цікавої кваліфікації Гранпрі Угорщини. Перший поул-позишн у сезоні здобув чинний чемпіон світу Ландо Норріс із McLaren, який випередив Льюїса Гемілтона лише на 0,012 секунди. Проте британець не зміг зберегти другу стартову позицію. Пілота Ferrari оштрафували на три місця за блокування Оскара Піастрі під час кваліфікації, тому поруч із Норрісом на стартовій решітці розташується його напарник Шарль Леклер.

Після десяти етапів сезону лідером загального заліку чемпіонату залишається пілот Mercedes Кімі Антонеллі, який уже здобув шість перемог. До трійки найкращих також входять Льюїс Гемілтон і Джордж Расселл.

Нагадаємо, що Антонеллі вирвав у Леклера перемогу на Гранпрі Бельгії Формули-1.