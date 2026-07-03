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Стало відомо, де зіграють Світоліна та Костюк після Вімблдону

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Стало відомо, де зіграють Світоліна та Костюк після Вімблдону
Еліна Світоліна заявилась на престижний турнір у Вашингтоні
фото: WTA

Турнір WTA 500 у Вашингтоні стартує 27 липня

Дві українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк заявились на турнір WTA 500 у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт WTA.

Турнір WTA 500 у Вашингтоні стане одним з хардових турнірів, що відбудуться після Вімблдону 2026. На змагання, що відбудуться з 27 липня по 5 серпня потрапили сім тенісисток з топ-20 світового рейтингу. Серед яких дві українки: восьма ракетка світу Еліна Світоліна та 13-та – Марта Костюк.

Світоліна перед цим змагалася на турнірі у Вашингтоні лише одного разу — у 2023 році, де дійшла до чвертьфіналу. Костюк вперше також змагалася на WTA 500 у сезоні-2023 та зупинилася на чвертьфінальній стадії. Також Костюк вдруге взяла участь у турнірі минулого року, програвши в першому колі.

Крім українок, на турнірі виступлять експерша ракетка світу Наомі Осака, сьома тенісистка в рейтингу WTA Жасмін Паоліні, а також чинна чемпіонка турніру, канадка Лейла Фернандес.

Наразі Костюк продовжує змагання на Вімблдоні 2026. В одиночному розряді українка здолала «нейтральну» тенісистку Анну Блінкову в другому колі. А Світоліна поступилася в першому колі в українському дербі з Дарією Снігур, яка також вийшла в третє коло.

Нагадаємо, Костюк оформила перемоги в двох колах Вімблдонському турнірі, виступаючи в персональному екіпіруванні. Спеціально до третього мейджора року американська компанія Wilson розробила ексклюзивну спортивну сукню для тенісистки. Дизайнери надихалися весільним платтям Костюк. Сукня навіть отримала назву The Marta dress.

«Марта залишається нашою музою спортивного одягу відтоді, як ми розпочали співпрацю в 2023 році. Те, що нам вдалося спільно cтворити, стало справді особливим поєднанням високоякісних функціональних матеріалів із модними актуальними силуетами», – розповіла креативна директора Wilson Джоель Майкелофф.

Не залишилася осторонь події і сама Костюк. Вона в захваті не лише від того, що сукня отримала її ім'я. Українська тенісистка назвала абсолютно неймовірним те, що в процесі її створення опиралися на особисте бачення спортсменки.

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Теги: теніс Еліна Світоліна Марта Костюк

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