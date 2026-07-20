Ямалю підкорилося кілька історичних досягнень після перемоги на Чемпіонаті світу

Ямаль став наймолодшим футболістом в історії, який вигравав і Чемпіонат Європи, і Чемпіонат світу

Нападник збірної Іспанії Ламін Ямаль увійшов до п'ятірки наймолодших переможців чемпіонатів світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

На мундіалі Ямаль переміг у віці 19 років та 6 днів. Молодшими за нього титул змогли завоювати лише бразильці Пеле (17 років 249 днів) і Роналдо (17 років 298 днів), а також італієць Джузеппе Бергомі (18 років 174 дні).

Ямаль також став наймолодшим футболістом в історії, який вигравав і Чемпіонат Європи, і Чемпіонат світу. Він зробив це у 19 років, побивши рекорд іншого іспанця Франсеска Фабрегаса, який встановив це досягнення у 23 роки.

Ямаль є вихованцем «Барселони». Разом із нею він став триразовим переможцем чемпіонату Іспанії (2023, 2025, 2026 роки), дворазовим володарем Суперкубку Іспанії (2025, 2026 роки), а також одного разу виграв кубок країни (2025). Із збірною футболіст виграв чемпіонат Європи (2024).

Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Після безгольової гри Іспанія знайшла момент, на який так довго чекала. Просто на старті другого додаткового тайму Ніко Вільямс виграв боротьбу після навісу з правого флангу та грамотно скинув м'яч під удар Феррану Торресу. Форвард не схибив і потужним пострілом під поперечину нарешті пробив Еміліано Мартінеса, вивівши іспанців уперед.

Пропустивши в другому овертаймі, Аргентина пішла ва-банк і влаштувала справжній фінальний штурм. Мессі намагався вести партнерів за собою, а його потужний удар здалеку на 117-й хвилині влучив у Меріно. Уже в компенсований час біля воріт Іспанії стало по-справжньому гаряче: Сенесі не зміг проштовхнути м'яч у сітку після гострого прострілу Сімеоне, а за мить сам Сімеоне після подачі з кутового пробив над поперечиною.

Останній шанс аргентинців також був пов'язаний із Мессі, який виконав закидання до штрафного майданчика, але Унаї Сімон своєчасно вийшов із воріт і перехопив м'яч. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Іспанії – команда Луїса де ла Фуенте вистояла під тиском у кінцівці та здобула титул чемпіона світу вдруге в історії після звитяги у Південній Африці у 2010 році.