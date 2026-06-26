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Нідерланди перемогли Туніс і вийшли у плейоф Чемпіонату світу 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Нідерланди перемогли Туніс і вийшли у плейоф Чемпіонату світу 2026
Збірна Нідерландів переможно завершила груповий етап ЧС-2026
фото: Getty Images

На мундіалі триває третій тур групового етапу

Збірна Нідерландів обіграла Туніс (3:1) у матчі третього туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

«Помаранчевим» перемога у цьому протистоянні давала змогу поборотися за перше місце у групі, в той час як для тунісців важливо було завершити провальний турнір на позитивній ноті і зіпсувати настрій команді Рональда Кумана перед матчами плейоф.

Вже на початку матчу Нідерланди відзначились двічі. Спочатку Мален прострілив на Броббі, але Скірі перед цим зачепив м'яч, зрізавши його у власні ворота – 1:0. А потім гравці Тунісу дали спокійно Ван Дейку продовжити політ м'яча на дальню, а там Броббі без перешкод розстріляв ворота суперника – 2:0. Загалом команда Кумана домінувала у першому таймі і могла забити ще.

Після перерви європейці продовжували атакувати, але отримали гол у власні ворота. Нападник Тунісу Мастурі після навісу з кута поля влучно пробив під стійку – у воротаря нідерландців Вербрюггена шансів не було.

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«Помаранчеві» доволі швидко відновили перевагу у два м’ячі – Рейндерс подав на ближню стійку, а ван Геке головою не без допомоги рикошету відправив м'яч у сітку. Далі у Нідерландів могли забивати Рейндерс, який влучив у поперечину, і Броббі, чий удар парирував голкіпер тунісців Дамен.

3:1 – перемога Нідерландів, які завершили груповий турнір на першому місці. А от Туніс їде додому.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Група F. 3-й тур

Туніс – Нідерланди 1:3

  •  Голи: Мастурі, 54 – Скірі (автогол), 3, Броббі, 7, Ван Геке, 62
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, збірна Еквадору створила одну з найбільших сенсацій Чемпіонату світу на цей момент, перегравши Німеччину з рахунком 2:1. Еквадорці завдяки перемозі вийшли до плейоф світової першості.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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