Хорватія з перемогою над збірною Гани вирвала пряму путівку в плейоф Чемпіонату світу

Балканці фінішували другими в четвірці команд

Збірна Хорватії переграла національну команду Гани (2:1) в третьому турі групового етапу Чемпіонату світу 2026 у квартеті L. Про це повідомляє «Главком».

Обидві команди розпочали обережно. На перший момент довелося зачекати до 17-ї хвилини. Це Влашіч після перехоплення Будіміра з дистанції поцілив у стійку воріт ганців.

Зважаючи на труднощі з потраплянням у чужий штрафний, для команди Златко Даліча дальні удари стали варіантом забити. Цей підхід невдовзі приніс плоди. Петар Сучіч отримав передачу Ковачіча в центральній зоні та пострілом метрів із 30-ти влучив під стійку.

«Чорні зірки» отямилися ще в першій половині. Повернути підопічних Карлуша Кейруша в гру міг Семеньйо. Нападник намагався забити з гострого кута, та мяч після його діагонального удару пройшов повз дальню стійку балканців.

Африканці взяли атакувати зі стартом другого тайму. Фатаву з дистанції закрутив мяч над воротами збірної Хорватії. Та невдовзі балканці зуміли відсунути гру подалі від власних воріт.

Головні події припали на фінальні 20 з гаком хвилин. Гана зрівняла рахунок на 73-й хвилині. Допоміг стандарт – Лукассен замкнув навіс Нуаме зі штрафного з правого флангу.

Та хорвати з таким розвитком подій миритися не захотіли. Підопічні Даліча продемонстрували супернику, що теж ладнають зі стандартами. Модріч подав кутовий, а Влашіч головою результативно зіграв на дальній стійці – 2:1 у підсумку.

Перемога дозволила збірній Хорватії потрапити в 1/16 фіналу з другої сходинки. Тепер балканській команді треба дочекатися, хто завершить другим груповий етап у квартеті Колумбії та Португалії. Натомість збірна Гани вийшла в плейоф через рейтинг третіх на фініші команд.

Чемпіонат світу 2026. Група L

Хорватія – Гана – 2:1

Голи: П. Сучіч, 31, Влашіч, 83 – Лукассен, 73

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