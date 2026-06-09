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Черговий гранд чемпіонату Італії відправив у відставку головного тренера

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Черговий гранд чемпіонату Італії відправив у відставку головного тренера
Раффаеле Палладіно залишився без роботи
фото: LaPresse

«Богиня» попрощалася з перспективним фахівцем

Керівництво «Аталанти» з Бергамо звільнило Раффаеле Палладіно з посади керманича команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Тренер попрацював із «Богинею» усього півроку. Він очолив бергамасків у листопаді торік. Палладіно зумів вивести «Аталанту» в Лігу конференцій на новий сезон.

Контракт алленаторе був розрахований до літа 2027 року. Проте, можливості провести з командою повний сезон італієць не отримав. На його місце сватають екскерманича римського «Лаціо» Мауріціо Саррі.

Чим відомий Раффаеле Палладіно

Уродженець передмістя Неаполя, виховувався у структурі «Беневенто» та «Юве». На дорослому рівні дебютував у складі «відьм».

За туринців відіграв два повні сезони та виграв Серію B у кампанії 2006/07, їздив в оренду до «Салернітани» та «Ліворно». Пізніше захищав кольори «Дженоа» (двічі), «Парми», «Кротоне», «Спеції». Провів три поєдинки за збірну Італії.

У вересні 2022 року очолив «Монцу» та двічі фінішував із командою у середині таблиці Серії A. У сезоні 2024/25 працював із флорентійською «Фіорентиною» – шосте місце в чемпіонаті Італії та півфінал Ліги конференцій.

«Аталанта» в сезоні 2025/26

Команда дійшла до півфіналу Кубка Італії та 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У першому турнірі бергамаски вилетіли від римського «Лаціо» в серії пенальті (1:1, 2:2), а в другому зазнали фіаско від мюнхенської «Баварії» (1:6, 1:4).

Кампанію у Серії A «Богиня» завершила сьомою. До свого активу команда записала 59 очок. На європейській арені в новому сезоні «Аталанта» стартуватиме з раунду плейоф кваліфікації.

До слова, керманич міланського «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.

Нагадаємо, раніше керманич мадридського «Атлетіко» Дієго Сімеоне підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру. Аргентинський фахівець очолив «матрацників» у грудні 2011 року. Цьогоріч він святкуватиме 15-річчя на посаді керманича іспанського гранда.

Теги: ФК «Аталанта» Серія А НОВИНИ ФУТБОЛУ

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