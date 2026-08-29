«Ювентус» – «Парма». Прогноз і анонс на матч другого туру чемпіонату Італії

На Апеннінах відбудеться принциповий поєдинок

Сьогодні, 29 серпня 2026 року, туринський «Ювентус» на арені «Альянц Стедіум» прийме «Парму» в рамках 2-го туру італійської Серії A 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Ювентус» – «Парма»

Однозначним лідером симпатій на 15:05 29 серпня стали «б'янконері», стверджують букмекери GGBET. На ймовірний успіх «Юве» запропоновано коефіцієнт 1,26. Зате на потенційну перемогу «хрестоносців» виставлено кеф 13,33. Нічию за підсумком 90 хвилин оцінено балом 5,88. Натомість на розгромну звитягу «Старої синьйори» (3:0) закладено коефіцієнт 6,54. Тим часом на тотал менше 1,5 запропоновано кеф 3,93.

Передматчевий стан команд

«Ювентус» у стартовому турі здобув непросту перемогу над «Фрозіноне» (1:0) на виїзді. Єдиний м'яч туринців оформив оборонець Бремер. Також «б'янконері» надовго втратили через травму нападника Їлдиза.

«Парма» встигла зіграти два поєдинки. Спершу підопічні Карлоса Куести здолали «Катанью» (2:0) в 1/32 фіналу Кубка Італії. Дубль до свого активу записав нападник Лонтані. А потім «хрестоносці» несподівано програли «Кальярі» (0:1) в Серії A.

Орієнтовні склади команд

«Ювентус»: Вікаріо – Калюлю, Бремер, Лукумі, Камб'язо – Локателлі, Дуглас Луїс – Консейсан, Копмейнерс, Бога – Коло Муані

«Парма»: Корві – Дельпрато, Тройло, Ндіає, Валері – Бернабе, Ордоньєс, Кейта – Туре, Ромеро, Лонтані

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Історія очних зустрічей

На цей момент команди зіграли 73 поєдинки в усіх турнірах. Перевага залишається на боці «Юве» – 40 перемог. Тим часом «Парма» лише 14 разів перемогла туринців. Навіть нічиїх було більше (19).

У минулому сезоні «б'янконері» двічі перемогли пармезанців. Спершу «Ювентус» здолав «хрестоносців» удома (2:0). Тоді голами відзначилися форварди Девід і Влаховіч. А в другому колі туринці розгромили «Парму» на виїзді (4:1). Центрбек Бремер оформив дубль, а його заспів підтримали хавбек Маккенні та той же Девід. М'яч престижу виявився автоголом оборонця Юве Камб'язо.

Де дивитися матч «Ювентус» – «Парма»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 21:45 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».