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Кабо-Верде стало країною з найменшим населенням серед тих, які виходили у плейоф чемпіонатів світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Кабо-Верде стало країною з найменшим населенням серед тих, які виходили у плейоф чемпіонатів світу з футболу
У 1/16 фіналу Чемпіонату світу Кабо-Верде зустрінеться з Аргентиною
фото: Getty Images

Населення Кабо-Верде становить близько 525 тис. осіб

Збірна Кабо-Верде встановила унікальне досягнення на чемпіонатах світу з футболу, ставши країною з найменшим населенням серед тих, які виходили у плейоф чемпіонатів світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Кабо-Верде – третя у списку малонаселених країн, збірні яких кваліфікувалася на чемпіонати світу з футболу. Населення острівної держави становить близько 525 тис. осіб. За цим показником їх випереджають лише Кюрасао (2026 рік) та Ісландія (2018 рік), які завершували боротьбу вже на груповому етапі.

Збірна Кабо-Верде з трьома очками посіла друге місце у турнірній таблиці квартету H. Команда тричі зіграла внічию на груповому етапі.

У 1/16 фіналу збірна Кабо-Верде зустрінеться з Аргентиною.

Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка.

Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, вінгер збірної Кабо-Верде та португальської «Віторії» Телму Арканжу може змінити клуб цього літа

За інформацією джерела, 25-річний футболіст потрапив до сфери інтересів відомих команд з Англії, Туреччини та Греції. Минулого сезону Арканжу був одним із лідерів португальської «Віторії», за яку виступає з 2023 року.

Завдяки вдалій грі на мундіалі Арканжу може отримати шанс продовжити кар'єру в одному з топових чемпіонатів Європи.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

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