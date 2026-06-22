Лідер збірної Кабо-Верде може перебратися в топовий європейський клуб

Збірна Кабо-Верде відібрала очки в Уругваю в матчі ЧС-2026

Телму Арканжу – один з героїв сенсаційного виступу африканців на мундіалі

Вінгер збірної Кабо-Верде та португальської «Віторії» Телму Арканжу може змінити клуб цього літа. Про це повідомляє «Главком» з посилання на інсайдера Руді Галетті.

За інформацією джерела, 25-річний футболіст потрапив до сфери інтересів відомих команд з Англії, Туреччини та Греції. Минулого сезону Арканжу був одним із лідерів португальської «Віторії», за яку виступає з 2023 року. Завдяки вдалій грі на мундіалі Арканжу може отримати шанс продовжити кар'єру в одному з топових чемпіонатів Європи.

Підвищити свою трансферну привабливість Арканжу допомогли вдалі виступи на Чемпіонаті світу 2026. Зокрема, у матчі групового етапу проти Уругваю (2:2) вінгер став одним із ключових гравців своєї команди, розпочавши комбінацію, яка завершилася першим голом збірної Кабо-Верде.

У складі збірної Кабо-Верде Арканжу зіграв 18 матчів та забив 1 гол. Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 3 мільйони євро.

У третьому турі Чемпіонату світу 2026 збірна Кабо-Верде зіграє проти Саудівської Аравії. Цей поєдинок відбудеться 27 червня. У турнірній таблиці групи Н сенсаційні дебютанти мундіалю посідають третє місце.

Нагадаємо, нападник збірної України Мохамед Салах увійшов до числа найбільш результативних африканських футболістів світових першостей. Салах в матчі другого туру Чемпіонату світу 2026 проти збірної Нової Зеландії (3:1) відзначився голом та асистом. Загалом в активі єгиптянина на чемпіонатах світу 3 голи та 2 асисти.

Серед всіх африканців в історії мундіалів більшу або ідентичну кількість результативних дій мають лише ганець Асамоа Г'ян (6+3), камерунець Роже Мілла (5+1) та тунісець Вахбі Хазрі (3+2).