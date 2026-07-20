Визначилися чвертьфінальні пари Ліги націй з волейболу: з ким гратиме Україна

Чоловіча збірна України з волейболу вперше у своїй історії вийшла до плейоф Ліги націй

Матчі 1/4 фіналу Ліги націй відбудуться з 29 по 30 липня в Нінбо

Визначилися чвертьфінальні пари чоловічої Ліги націй з волейболу. Про це повідомляє «Главком».

Матчі 1/4 фіналу Ліги націй відбудуться з 29 по 30 липня в Нінбо (Китай).

1/4 фіналу Ліги націй

Японія – Китай

Італія – ​​США

Польща – Україна

Словенія – Туреччина

Півфінальні матчі Ліги націй пройдуть 1 серпня, матчі за третє місце та за титул – 2 серпня.

Шлях України до 1/4 фіналу Ліги націй

Чоловіча збірна України з волейболу вперше у своїй історії вийшла до плейоф Ліги націй.

Історичний результат для України став можливим після поразки збірної Болгарії від Франції в заключному турі групового етапу.

Перед останнім матчем українці зберігали шанси на потрапляння до плейоф. Доля нашої команди залежала від поєдинку між Болгарією та Францією. Лише перемога французів гарантувала Україні місце серед семи найкращих збірних турніру.

Французька команда контролювала перебіг першої партії та довела її до перемоги – 25:21.

У другому сеті ініціативою спочатку володіла Болгарія, але Франція швидко переломила хід подій, вийшла вперед і втримала перевагу до кінця партії – 25:22.

Третій сет також почався вдало для болгар, які створили відрив у п'ять очок. Проте французи зуміли наздогнати суперника, після чого завершили матч «сухою» перемогою, вигравши партію 25:21.

Завдяки цьому результату Болгарія залишилася поза плейоф, а збірна України зберегла сьоме місце в турнірній таблиці та вперше в історії кваліфікувалася до вирішальної стадії Ліги націй.