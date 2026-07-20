Збірна України з волейболу дізналася дату і час історичного матчу плейоф Ліги націй

Збірна України з волейболу зіграє проти Польщі в плейоф Ліги націй

У чвертьфіналі «синьо-жовті» зіграють проти однієї з найсильніших збірних світу

Збірна України з волейболу дізналася дату і час матчу 1/4 фіналу плейоф Ліги націй 2026 проти національної команди Польщі. Про це повідомляє «Главком».

Україна виборола місце у плейоф турніру за підсумками останнього туру Ліги націй з волейболу. Сталося це після того, як «синьо-жовті» обіграли Німеччину, а їхні конкуренти – Болгарія поступилася Франції.

У чвертьфіналі Ліги націй «синьо-жовті», що завершили основний етап на сьомій сходинці, зіграють зі збірною Польщі, що посіла друге місце у турнірній таблиці. Для України це буде друга зустріч проти Польщі у сезоні Ліги націй з волейболу. У першому матчі українці вели 2:0 за сетами, але у підсумку поступилися полякам на тайбрейку.

Розклад чвертьфіналів Ліги націй з волейболу серед чоловіків

Середа, 29 липня, 10:00. Словенія – Туреччина

Середа, 29 липня, 14:30. Японія – Китай

Четвер, 30 липня, 10:00. Італія – США

Четвер, 30 липня, 14:30. Польща – Україна

Півфінали відбудуться в суботу, 1 серпня. А матч за третє місце та фінал – в неділю, 2 серпня.

Нагадаємо, збірна України з волейболу хітом Степана Гіги «Золото Карпат» відсвяткувала вихід до плейоф Ліги націй.