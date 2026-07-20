Збірна України з волейболу дізналася дату і час історичного матчу плейоф Ліги націй
У чвертьфіналі «синьо-жовті» зіграють проти однієї з найсильніших збірних світу
Збірна України з волейболу дізналася дату і час матчу 1/4 фіналу плейоф Ліги націй 2026 проти національної команди Польщі. Про це повідомляє «Главком».
Україна виборола місце у плейоф турніру за підсумками останнього туру Ліги націй з волейболу. Сталося це після того, як «синьо-жовті» обіграли Німеччину, а їхні конкуренти – Болгарія поступилася Франції.
У чвертьфіналі Ліги націй «синьо-жовті», що завершили основний етап на сьомій сходинці, зіграють зі збірною Польщі, що посіла друге місце у турнірній таблиці. Для України це буде друга зустріч проти Польщі у сезоні Ліги націй з волейболу. У першому матчі українці вели 2:0 за сетами, але у підсумку поступилися полякам на тайбрейку.
Розклад чвертьфіналів Ліги націй з волейболу серед чоловіків
- Середа, 29 липня, 10:00. Словенія – Туреччина
- Середа, 29 липня, 14:30. Японія – Китай
- Четвер, 30 липня, 10:00. Італія – США
- Четвер, 30 липня, 14:30. Польща – Україна
Півфінали відбудуться в суботу, 1 серпня. А матч за третє місце та фінал – в неділю, 2 серпня.
Нагадаємо, збірна України з волейболу хітом Степана Гіги «Золото Карпат» відсвяткувала вихід до плейоф Ліги націй.
Коментарі — 0