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«Манчестер Сіті» продав учасника Чемпіонату світу 2026 «Фенербахче»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Манчестер Сіті» продав учасника Чемпіонату світу 2026 «Фенербахче»
Натан Аке вперше виступатиме за межами англійської першості
фото: EFE

«Містяни» попрощалися з багаторазовим чемпіоном Прем'єр-ліги

Оборонець Натан Аке перейшов у стамбульський «Фенербахче» з англійського «Манчестер Сіті». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Контракт нідерландця з «містянами» був розрахований до літа 2027 року. Фактично це міжсезоння було останнім шансом «Манчестер Сіті» виручити непогані кошти за універсала. Умови переходу та деталі контракту Аке з турецьким грандом наразі невідомі.

Оборонець виступав на «Етіхаді» з літа 2020 року. За цей час нідерландський футболіст чотири рази став чемпіоном Англії, виграв по два Кубки Англії та Кубки ліги, здобув Суперкубок Англії, тріумфував у Лізі чемпіонів, завоював Суперкубок УЄФА та виграв Клубний чемпіонат світу. Загалом Аке зіграв 177 матчів за «містян», у яких забив 10 м'ячів.

Оборонець – вихованець лондонського «Челсі». Також він захищав кольори «Редінга», «Вотфорда» та «Борнмута». Нідерландець може закрити позиції в центрі та на лівому фланзі оборони, а також зіграти опорного хавбека. На Чемпіонаті світу Аке провів три поєдинки.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Манчестер Сіті ФК Фенербахче Натан Аке

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