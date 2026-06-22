Тренер збірної Німеччини відреагував на втрату провідного футболіста на Чемпіонаті світу

Бундестім залишилася без основного центрбека до кінця турніру

Керманич національної команди Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував травму оборонця Ніко Шлоттербека посеред Чемпіонату світу (ЧС 2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Німецької футбольної спілки.

У центрбека під час детального обстеження виявили розрив медіальної колатеральної зв'язки гомілковостопного суглоба. Він пропустить до двох місяців. Отже, на ЧС-2026 Шлоттербек більше на полі не з'явиться.

«Нам дуже не вистачатиме Шлотті на полі як видатного оборонця, надто його чудової гри. Учора ми всі намагалися підбадьорити його. На щастя, він дуже позитивний хлопець, який вже дивиться в майбутнє», – заявив тренер.

Водночас Нагельсманн переконаний, що в його обоймі достатньо виконавців на позицію травмованого центрбека. Під рукою фахівця залишаються Жонатан Та, Антоніо Рюдігер, Вальдемар Антон і Малік Тшау. Перший виходив у парі зі Шлоттербеком, а другий двічі з'явився з лави запасних упродовж ЧС-2026.

Де дивитися Чемпіонат світу 2026 в Україні

Медіасервіс Megogo став офіційним мовником турніру. Транслятор покаже всі матчі Мундіалю ексклюзивно на власній платформі. Megogo забезпечить коментування всіх поєдинків українською мовою, а також анонсував понад 90 навколоматчевих студій.

Усі поєдинки будуть доступні на OTT-платформі за передплатами «Спорт» та Megopack. Частину обраних матчів транслюватимуть безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт» у цифровому мовленні T2 та в провідних кабельних мережах. Зокрема, канал покаже один поєдинок кожного ігрового дня впродовж турнір. Гарантовано в список потраплять:

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Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(час початку матчів вказано за київським часом)

До слова, збірна Японії впевнено переграла Туніс на груповому етапі Кубка світу. Дубль оформив форвард Уеда. По голу в свій актив записали хавбек Камада та вінгер Дзюня Іто.

Нагадаємо, раніше збірна Кюрасао втримала нічию з Еквадором на ЧС-2026. Острівна команда набрала перші очки в історії на Мундіалі. У першому турі підопічні Діка Адвоката програли збірній Німеччини.