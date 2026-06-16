Черговий скандал на мундіалі: вболівальник втратив роботу через образливий жест

Інцидент трапився в Мексиці під час матчу Південна Корея – Чехія

Мексиканського вболівальника звільнили з роботи через образливий для азіатів жест під час матчу Чемпіонату світу 2026 Південна Корея – Чехія (2:1). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Чемпіонат світу з футболу у США, Канаді та Мексиці, який розпочався 11 червня, ознаменувався не лише футбольними баталіями, а й гучним скандалом за межами поля. Після перемоги збірної Південної Кореї над Чехією (2:1) у Гвадалахарі вибухнула дискусія про расизм у спорті.

У мережі завірусилося відео, на якому 55-річний мексиканський інженер Улісес Фернандо Берналь Мірамонтес, стоячи за спиною південнокорейської блогерки, яка святкує перемогу своєї команди, зробив жест, який сприймається як образливий для азіатів – двома пальцями потягнув куточки очей. Після цього вчинок миттєво зазнав масової критики в соцмережах.

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Під тиском громадськості організація, де Берналь Мірамонтес обіймав керівну посаду (Державний коледж інженерів-геодезистів та фахівців з геоінформатики Халіско), вжила внутрішніх заходів. Повідомляється, що він був усунений з посади. Сам Берналь попросив публічних вибачень, визнавши, що його дії були образливими, і заявивши, що не мав наміру нікого зачепити.

Нагадаємо, президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно відвідав роздягальню збірної Ірану після матчу команди проти Нової Зеландії на Чемпіонаті світу.

«Сьогоднішній матч був складним, і при більшій удачі ви могли б перемогти. Але у вас ще два матчі, і в цих двох іграх ви знову змусите світ пишатися тим, що ви робите. Я знаю, через що ви проходите, я розумію, але ви сильніші за все. Ви надсилаєте сигнал усьому світу. Сьогодні ввечері ви об'єднали весь стадіон навколо себе. Ви показали це світу і надіслали потужний сигнал. Велика вам подяка», – сказав Інфантіно.

Матч групового етапу Чемпіонату світу 2026 між Іраном та Новою Зеландією завершився результативною нічиєю – 2:2. У наступному турі Іран зустрінеться з Бельгією 21 червня о 22:00 за київським часом, а Нова Зеландія 22 червня зіграє проти Єгипту о 04:00.