Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи G
Бельгія все ж змогла вийти до 1/16 фіналу Чемпіонату світу з першого місця квартету G
Команди квартету G (Бельгія, Єгипет, Іран та Нова Зеландія) завершили боротьбу на груповому етапі Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».
Підсумкова таблиця групи G
Турнірні перспективи команд
Бельгія, яка попри відсутність перемог у двох стартових турах, все ж могла посісти перше місце у квартеті G, у першому раунді плейоф зустрінеться з третім місцем з груп A (Південна Корея), E (Еквадор), I (Сенегал) чи J (Австрія або Алжир).
Єгипет свого суперника вже знає – фараони зіграють проти Австралії.
Іран набрав три очки та завершив груповий етап із різницею м'ячів 3:3, зберігши непогані шанси на вихід до плейоф із третього місця. Однак, доля азійської команди тепер залежить від результатів матчів в інших групах.
Нова Зеландія з двома поразками завершила боротьбу на мундіалі.
Рейтинг третіх місць
Нагадаємо, визначилися перші чотири пари 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу.
1/16 фіналу Чемпіонату світу
- Південна Африка – Канада
- Нідерланди – Марокко
- США – Боснія та Герцеговина
- Бразилія – Японія
Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.
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