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Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи G

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи G
Бельгія та Єгипет посіли перші два місця у групі G
фото: Getty Images

Бельгія все ж змогла вийти до 1/16 фіналу Чемпіонату світу з першого місця квартету G

Команди квартету G (Бельгія, Єгипет, Іран та Нова Зеландія) завершили боротьбу на груповому етапі Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Підсумкова таблиця групи G

Standings provided by Sofascore

Турнірні перспективи команд

Бельгія, яка попри відсутність перемог у двох стартових турах, все ж могла посісти перше місце у квартеті G, у першому раунді плейоф зустрінеться з третім місцем з груп A (Південна Корея), E (Еквадор), I (Сенегал) чи J (Австрія або Алжир).

Єгипет свого суперника вже знає – фараони зіграють проти Австралії.

Іран набрав три очки та завершив груповий етап із різницею м'ячів 3:3, зберігши непогані шанси на вихід до плейоф із третього місця. Однак, доля азійської команди тепер залежить від результатів матчів в інших групах.

Нова Зеландія з двома поразками завершила боротьбу на мундіалі.

Рейтинг третіх місць

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, визначилися перші чотири пари 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

1/16 фіналу Чемпіонату світу

  • Південна Африка – Канада
  • Нідерланди – Марокко
  • США – Боснія та Герцеговина
  • Бразилія – Японія

Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

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