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«Манчестер Юнайтед» викупить неочевидного героя Чемпіонату світу 2026 – інсайдер

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Манчестер Юнайтед» викупить неочевидного героя Чемпіонату світу 2026 – інсайдер
Юрі Тілеманс виступатиме за «червоних дияволів» і на клубному рівні
фото: EFE

Манкуніанці близькі до несподіваного трансферу

Англійський «Манчестер Юнайтед» вирішив придбати півзахисника бірмінгемської «Астон Вілли» Юрі Тілеманса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

«Червоні дияволи» активували опцію викупу хавбека. МЮ віддасть за Тілеманса 41 млн євро. Англійський гранд усно погодив умови особистого контракту з досвідченим бельгійцем.

Тілеманс був лідером збірної Бельгії на Чемпіонаті світу 2026. На турнірі він зіграв п'ять поєдинків, у яких оформив два м'ячі. Зокрема, дубль півзахисника дозволив національній команді пройти Сенегал у 1/16 фіналу Кубка світу.

У минулому сезоні Тілеманс провів 35 матчів у всіх турнірах. До свого активу бельгієць записав два голи та сім результативних передач. У чемпіонат Англії він переїхав у січні 2019 року, а першим клубом хавбека на Туманному Альбіоні був «Лестер».

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: Юрі Тілеманс ФК «Астон Вілла» ФК Манчестер Юнайтед Прем’єр-ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

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