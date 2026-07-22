Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Код Зграї»: ФК «Полісся» і GGBET презентували спільний fashion-фотопроєкт

Реклама
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Код Зграї»: ФК «Полісся» і GGBET презентували спільний fashion-фотопроєкт

«Полісся» є клубом із виразним візуальним стилем та чітко сформованою концепцією «вовчої зграї», яку підтримують тисячі уболівальників

«Поліські вовки» разом із офіційним спонсором GGBET креативно обіграли нову ігрову форму команди. Спецпроєкт «Код Зграї» представив гравців чоловічої і жіночої команд у нетипових для них образах і підсвітив їхні особисті історії: вибір номеру, ритуали перед матчами та інше. Fashion-портрети та інтерв’ю з гравцями доступні ексклюзивно на сайті.

«Полісся» – клуб із впізнаваним візуальним стилем і концептом «вовчої зграї», який підтримують тисячі фанатів. Проте зграя не применшує індивідуальність, а навпаки розкриває її. Кожен учасник має самобутній характер, певну роль, власні рішення і очікування, і водночас є частиною великої гри. Саме це стало основою творчого проєкту команди. 

У «Коді Зграї» взяли участь: півзахисник Владислав Велетень, воротар Євгеній Волинець, нападник Микола Гайдучик, захисники Сергій Чоботенко і Микита Кравченко, капітанка жіночої команди Тетяна Тріль, нападниця Юлія Семенюк і захисниця Аліса Бордюг. Для кожного учасника проєкту було створено індивідуальний fashion-образ, центральним елементом якого стала нова ігрова форма ФК «Полісся». Над ними працювала креативна команда GGBET разом із командою митців (стилістом, фотографом, візажистами та іншими).

Fashion-світлини гравців і гравчинь доповнюють історії: чому вони обрали саме цей ігровий номер, які кумедні випадки траплялися з ними протягом кар'єри, у які забобони вони вірять та які факти про себе готові відкрити вболівальникам. Більшість фактів озвучили вперше, тож це є ексклюзивом для всіх фанів «Полісся».

«Код Зграї» доступний до перегляду на сайті.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: Сергій Чоботенко ФК «Полісся» Микита Кравченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Матвій Пономаренко опинився в обіймах Олександра Караваєва
«Динамо» випередило «Шахтар» за представництвом у збірній сезону Прем'єр-ліги
26 червня, 12:29
Принциповий матч відбудеться восени
Прем'єр-ліга опублікувала календар на новий сезон
26 червня, 17:22
Леандро Андраде гратиме за «Полісся» під номером 11
«Полісся» посилилось гравцем збірної Кабо-Верде
27 червня, 14:06
Олексій Гуцуляк не гратиме за «Полісся» в новому сезоні
Футболіст збірної України залишив клуб і шукає нову команду за кордоном
29 червня, 16:06
Богдан Лєднєв провів минулий сезон у складі «Полісся»
«Полісся» завершило співпрацю з ексфутболістом «Динамо»
1 липня, 12:36
Олексій Гуцуляк завершив виступи в Житомирі
Бомбардир збірної України попрощався з бронзовим призером Прем'єр-ліги
1 липня, 16:16
Андрусв Араухо у новому сезоні захищатиме кольори «Полісся»
«Полісся» посилило склад легіонером з українського клубу
18 липня, 20:05
Гравці ЛНЗ в матчі чемпіонату України проти «Динамо»
ЛНЗ та «Полісся» дізналися суперників у третьому раунді відбору Ліги конференцій
20 липня, 16:00
«Динамо» вже стартувало у єврокубках і подолало перший раунд відбору Ліги Європи
Учасники єврокубків зможуть офіційно переносити свої матчі в Чемпіонаті України з футболу
Вчора, 15:45

Новини

Казбекова стала віцечемпіонкою світу зі скелелазіння серед молоді
Казбекова стала віцечемпіонкою світу зі скелелазіння серед молоді
«Код Зграї»: ФК «Полісся» і GGBET презентували спільний fashion-фотопроєкт
«Код Зграї»: ФК «Полісся» і GGBET презентували спільний fashion-фотопроєкт
Легендарний гравець НБА назвав свою версію топ-5 центрових в історії асоціації
Легендарний гравець НБА назвав свою версію топ-5 центрових в історії асоціації
Трамп хоче прилаштувати президента ФІФА на посаду генсека ООН – ЗМІ
Трамп хоче прилаштувати президента ФІФА на посаду генсека ООН – ЗМІ
«Наші серця прагнуть змін». Ексфутболіст збірної України прокоментував відставку Сирського
«Наші серця прагнуть змін». Ексфутболіст збірної України прокоментував відставку Сирського
Аргентинці розкритикували ФІФА за вручення нагород Чемпіонату світу 2026
Аргентинці розкритикували ФІФА за вручення нагород Чемпіонату світу 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2026
110K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
88K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
79K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Вчора, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну