«Код Зграї»: ФК «Полісся» і GGBET презентували спільний fashion-фотопроєкт

«Полісся» є клубом із виразним візуальним стилем та чітко сформованою концепцією «вовчої зграї», яку підтримують тисячі уболівальників

«Поліські вовки» разом із офіційним спонсором GGBET креативно обіграли нову ігрову форму команди. Спецпроєкт «Код Зграї» представив гравців чоловічої і жіночої команд у нетипових для них образах і підсвітив їхні особисті історії: вибір номеру, ритуали перед матчами та інше. Fashion-портрети та інтерв’ю з гравцями доступні ексклюзивно на сайті.

«Полісся» – клуб із впізнаваним візуальним стилем і концептом «вовчої зграї», який підтримують тисячі фанатів. Проте зграя не применшує індивідуальність, а навпаки розкриває її. Кожен учасник має самобутній характер, певну роль, власні рішення і очікування, і водночас є частиною великої гри. Саме це стало основою творчого проєкту команди.

У «Коді Зграї» взяли участь: півзахисник Владислав Велетень, воротар Євгеній Волинець, нападник Микола Гайдучик, захисники Сергій Чоботенко і Микита Кравченко, капітанка жіночої команди Тетяна Тріль, нападниця Юлія Семенюк і захисниця Аліса Бордюг. Для кожного учасника проєкту було створено індивідуальний fashion-образ, центральним елементом якого стала нова ігрова форма ФК «Полісся». Над ними працювала креативна команда GGBET разом із командою митців (стилістом, фотографом, візажистами та іншими).

Fashion-світлини гравців і гравчинь доповнюють історії: чому вони обрали саме цей ігровий номер, які кумедні випадки траплялися з ними протягом кар'єри, у які забобони вони вірять та які факти про себе готові відкрити вболівальникам. Більшість фактів озвучили вперше, тож це є ексклюзивом для всіх фанів «Полісся».

«Код Зграї» доступний до перегляду на сайті.