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Кюрасао – Кот-д'Івуар. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Кюрасао – Кот-д'Івуар. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
«Слонам» слід не допустити сенсацію
фото: Getty Images

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Сьогодні, 25 червня 2026 року, збірна Кюрасао на стадіоні «Лінкольн Файненшл Філд» в американській Філадельфії зустрінеться з національною командою Кот-д'Івуару в рамках третього туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Кюрасао – Кот-д'Івуар

Лідером симпатій на 12:10 25 червня стали африканці, переконані букмекери GGBET. На ймовірну перемогу Кюрасао виставлено коефіцієнт 7,97. Натомість на потенційну звитягу івуарійських «слонів» закладено кеф 1,44. Нічию за підсумком 90 хвилин запропоновано з балом 3,44. На несподівану перемогу «Блакитної хвилі» (2:1) виставлено кеф 8,31. Тим часом на тотал більше 4,5 закладено коефіцієнт 6,53.

Передматчевий стан команд

У стартовому турі збірна Кюрасао зазнала гучного фіаско. Острів'яни розгромно поступилися Німеччині (1:7). Дебютний гол команди на турнірі оформив хавбек Комененсія. Зате в другому турі підопічні Діка Адвоката набрали перші очки. Вони розписали нічию з еквадорцями (0:0).

Національна команда Кот-д'Івуару розпочала Мундіаль переможно. На старті «слони» переграли Еквадор (1:0). Пізній м'яч забив півзахисник Діалло. А от проти Німеччини команда Емерса Фае якийсь час вела в рахунку, але таки програла (1:2). Голом у складі африканської збірної відзначився хавбек Кессьє.

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Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд раніше не перетиналися. Цей поєдинок стане першим, але вкрай відповідальним для обох суперників. Переможець протистояння опиниться в плейоф Чемпіонату світу. Щоправда, збірній Кот-д'Івуару для виходу в 1/16 фіналу вистачить і нічиєї.

Де дивитися матч Кюрасао – Кот-д'Івуар

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 23:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 3».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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