Ямаль і Мессі грають. Іспанія і Аргентина показали склади на фінал Чемпіонату світу 2026

Фіналісти змагань визначилися з підбором виконавців на вирішальний матч

Збірна Іспанії та національна команда Аргентини опублікували стартові одинадцятки на фінал Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Сьогодні, 19 липня 2026 року, Іспанія на арені «МетЛайф Стедіум» в американському Іст-Резерфорді протистоятиме Аргентині в рамках фіналу Кубка світу. Стартовий свисток поєдинку прозвучить о 22:00 за київським часом.

Збірна Іспанії матиме нагоду вдруге завоювати світовий титул. Зате для національної команди Аргентини потенційний тріумф стане четвертим в історії. «Альбіселесте» – чинні чемпіони планети.

Іспанія – Аргентина: стартові склади на фінал ЧС-2026

Керманич «Фурії Рохи» Луїс де ла Фуенте обійшовся без кадрових сюрпризів. У старті піренейців зявляться ті ж футболісти, що й на поєдинок 1/2 фіналу проти збірної Франції (2:0). Зокрема, з перших хвилин виходить нападник Ламін Ямаль.

Головний тренер аргентинців Ліонель Скалоні змінив трьох виконавців. На правому фланзі оборони вийде Гонсаль Монтьєль. Натомість у центр поля повернеться Родріго Де Пауль, а на фланзі атаки з'явиться Ніко Гонсалес.

Стартові склади на фінал ЧС-2026:

Іспанія: Сімон – Порро, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья – Родрі, Руїс – Ямаль, Ольмо, Баена – Оярсабаль

Аргентина: Еміліано Мартінес – Монтьєль, Ромеро, Лісандро Мартінес, Тальяфіко – Де Пауль, Фернандес, Мак Аллістер – Мессі, Альварес, Гонсалес.

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.