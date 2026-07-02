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Секретна зброя. Костюк здолала два раунди на Вімблдоні в особливій сукні

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Секретна зброя. Костюк здолала два раунди на Вімблдоні в особливій сукні
Марта Костюк перед стартом змагань
фото: AELTC

Вітчизняна спортсменка зачаровує грою і стилем на трав'яному мейджорі

Українка Марта Костюк оформила перемоги в двох колах Вімблдонському турнірі, виступаючи в персональному екіпіруванні. Про це повідомляє «Главком».

Спеціально до третього мейджора року американська компанія Wilson розробила ексклюзивну спортивну сукню для тенісистки. Дизайнери надихалися весільним платтям Костюк. Сукня навіть отримала назву The Marta dress.

«Марта залишається нашою музою спортивного одягу відтоді, як ми розпочали співпрацю в 2023 році. Те, що нам вдалося спільно cтворити, стало справді особливим поєднанням високоякісних функціональних матеріалів із модними актуальними силуетами», – розповіла креативна директора Wilson Джоель Майкелофф.

Не залишилася осторонь події і сама Костюк. Вона в захваті не лише від того, що сукня отримала її ім'я. Українська тенісистка назвала абсолютно неймовірним те, що в процесі її створення опиралися на особисте бачення спортсменки.

 

До слова, Даяна Ястремська зазнала поразки в другому раунді Вімблдонського турніру. Вона програла іспанці Джессіці Боусас Манейро. Матч тривав три сети.

Нагадаємо, Ангеліна Калініна драматично програла ексросіянці на старті Вімблдона-2026. Вона поступилася безпрапорній Анні Блінковій. Українська тенісистка виграла першу партію, але програла дві наступні.
 

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Теги: Марта Костюк Вімблдон теніс

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