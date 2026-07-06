Вімблдон 2026: який вигляд має турнірна сітка Костюк

Українка дізналась усіх потенційний суперниць на шляху до фіналу

На Вімблдоні завершилися матчі 1/8 фіналу жіночого турніру і визначились усі чвертьфінальні пари. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, путівку до чвертьфіналу виборола друга ракетка України Марта Костюк, яка у своєму матчі здолала американську кваліфаєрку Ешлін Крюгер – 6:4, 6:4. Українка вперше в кар'єрі дісталася чвертьфіналу на Вімблдоні та отримала наступною суперницею фіналістку 2024 року, італійку Жасмін Паоліні.

Усі вісім учасниць чвертьфіналів – сіяні. Номінальною фавориткою серед них залишається четверта ракетка світу Джессіка Пегула, яка в американському дербі протистоятиме Коко Гофф.

Костюк у разі перемоги над Паоліні виходитиме у півфіналі на тенісистку з пари Лінда Носкова – Елізе Мертенс, які гратимуть в один день з українкою.

Чвертьфінальні пари Вімблдону. Жінки. Одиночний турнір

Наомі Осака (Японія, 14) – Кароліна Мухова (Чехія, 10)

Джессіка Пегула (США, 4) – Коко Гофф (США, 7)

Марта Костюк (Україна, 12) – Жасмін Паоліні (Італія, 13)

Лінда Носкова (Чехія, 9) – Елізе Мертенс (Бельгія, 25)

Жіночі чвертьфінали відбудуться на Вімблдоні 7 і 8 липня. У перший день відбудуться матчі Осака – Мухова та Пегула – Гофф. Костюк та Паоліні свій матч проведуть у середу, 8 липня. Початок – не раніше 15:00 за київським часом.

Проти Паоліні Костюк вперше гратиме на трав'яних кортах. Досі між тенісистками відбулися три очні матчі на хардовому покритті. За перемогами переважає італійка – вона двічі перемагала Марту.

Нагадаємо, одразу після перемоги над Крюгер Костюк прокоментувала вихід до першого в кар'єрі чвертьфіналу Вімблдону.

«Це неймовірно, досі не можу усвідомити, що це сталося. Чим довше залишаєшся на цьому покритті – тим гірше почуваєшся. Було дуже вітряно, і Ешлін неймовірна, вона зіграла вже сьомий матч на цій траві – я у захваті від цього. Справді було дуже важко, не можу повірити, що це зробила.

Я постійно намагалася зламати її гру впродовж всього матчу, у першу чергу її першу подачу, не завжди виходило якісно на прийомі. Продовжую насолоджуватися процесом і дуже вдячна тим, хто прийшов і підтримував», – розповіла Костюк.