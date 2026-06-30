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Стародубцева вилетіла від безпрапорної тенісистки на старті Вімблдона

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Стародубцева вилетіла від безпрапорної тенісистки на старті Вімблдона
Юлія Стародубцева зачохлила ракетку на трав'яному мейджорі
фото: Jimmie48

Чергова представниця України завершила виступи в британській столиці

Українська тенісистка Юлія Стародубцева програла нейтральній росіянці Анні Блінковій у першому раунді Вімблдонського турніру. Про це повідомляє «Главком».

Упродовж першого сету суперниці йшли нога в ногу. Навіть чужі подачі вони виграли однакову кількість разів – по два. Щоправда, Стародубцева змарнувала нагоду подати на партію у десятому геймі.

Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Там Блінкова взяла два пункти поспіль, та українка швидко перехопила ініціативу. Вона дозволила безпрапорній тенісистці набрати лише один пункт, а сама виграла сім очок і повела в рахунку.

Та розвинути цей успіх Стародубцева не змогла. У другому сеті вона не змогла відіграти другий брейк опонентки в сьомому геймі. У вирішальній же партії українська тенісистка набрала лише один пункт і тепер змушена пакувати валізи після першого кола змагань.

Вімблдон. Перший раунд

  • Юлія Стародубцева (Україна) – Анна Блінкова (нейтр.) – 7:6, 4:6, 1:6

До слова, напередодні Даяна Ястремська драматично здолала перше коло Вімблдонського турніру. Українка в трьох сетах вибила японку Іто Аой. Представниця України була сильнішою у першій та третій партіях.

Нагадаємо, раніше Олександра Олійникова швидко зачохлила ракетку на Вімблдоні. Українська тенісистка поступилася американці Маккартні Кесслер. Вона не змогла взяти жодного гейму.

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Теги: теніс Вімблдон Анна Блінкова

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