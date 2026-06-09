Легендарний ексфутболіст подав скаргу на президента ФІФА
Мішель Платіні звинуватив Джанні Інфантіно у наклепі
Колишній президент УЄФА та легендарний французький ексфутболіст Мішель Платіні подав скаргу на очільника ФІФА Джанні Інфантіно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.
Зазначається, що Платіні звинуватив Інфантіно у наклепі та використанні впливу. Також він розраховує ініціювати цивільний позов проти ФІФА, щоб домогтися компенсації збитків, «заподіяних махінаціями, спрямованими на те, щоб не допустити обрання Платіні президентом ФІФА у 2015 році». Він зазначив, що не дозволить уникнути відповідальності тим, хто завдав йому шкоди.
Інфантіно було обрано президентом ФІФА на позачерговому конгресі у лютому 2016 року. На цій посаді він змінив Йозефа Блаттера, котрий пішов у відставку після численних корупційних скандалів в організації.
Наприкінці 2015 року Платіні було усунуто від футбольної діяльності на вісім років. Підставою для усунення став переказ Блаттером 2 млн швейцарських франків (близько €1,7 млн) із коштів ФІФА на рахунки Платіні у 2011 році.
Згодом апеляційний комітет ФІФА скоротив термін дискваліфікації Платіні до шести років, а у травні 2016 року Спортивний арбітражний суд частково задовольнив апеляцію француза, скоротивши термін його усунення до чотирьох років.
Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Склад груп чемпіонату світу
- Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
- Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
- Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
- Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
- Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
- Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
- Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
- Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
- Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
- Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
- Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
- Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.
До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.
Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.
Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал
Україна – Швеція 1:3 (0:1)
- Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
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