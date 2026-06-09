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Легендарний ексфутболіст подав скаргу на президента ФІФА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Легендарний ексфутболіст подав скаргу на президента ФІФА
Наприкінці 2015 року Платіні було усунуто від футбольної діяльності на вісім років

Мішель Платіні звинуватив Джанні Інфантіно у наклепі

Колишній президент УЄФА та легендарний французький ексфутболіст Мішель Платіні подав скаргу на очільника ФІФА Джанні Інфантіно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

Зазначається, що Платіні звинуватив Інфантіно у наклепі та використанні впливу. Також він розраховує ініціювати цивільний позов проти ФІФА, щоб домогтися компенсації збитків, «заподіяних махінаціями, спрямованими на те, щоб не допустити обрання Платіні президентом ФІФА у 2015 році». Він зазначив, що не дозволить уникнути відповідальності тим, хто завдав йому шкоди.

Інфантіно було обрано президентом ФІФА на позачерговому конгресі у лютому 2016 року. На цій посаді він змінив Йозефа Блаттера, котрий пішов у відставку після численних корупційних скандалів в організації.

Наприкінці 2015 року Платіні було усунуто від футбольної діяльності на вісім років. Підставою для усунення став переказ Блаттером 2 млн швейцарських франків (близько €1,7 млн) із коштів ФІФА на рахунки Платіні у 2011 році.

Згодом апеляційний комітет ФІФА скоротив термін дискваліфікації Платіні до шести років, а у травні 2016 року Спортивний арбітражний суд частково задовольнив апеляцію француза, скоротивши термін його усунення до чотирьох років.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Теги: Мішель Платіні Джанні Інфантіно НОВИНИ ФУТБОЛУ УЄФА ФІФА корупція

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