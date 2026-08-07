«Манчестер Юнайтед» несподівано відпустив голкіпера в чемпіонат Іспанії

Кадрові чистки на «Олд Траффорд» у міжсезоння тривають

Воротар збірної Туреччини Алтай Баїндир змінив англійський «Манчестер Юнайтед» на «Сельту» з іспанського Віго. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Манкуніанці віддали кіпера на правах оренди. Угода розрахована на весь прийдешній сезон. «Кельти» також матимуть опцію викупу турка за 4 млн євро.

Баїндир упродовж трьох сезонів був резервним воротарем МЮ. Спершу він програв конкуренцію за місце в основі Андре Онані, а потім підміняв Сенне Ламменса. Останній разом із англійцем Томом Гітоном і валлійцем Карлом Дарлоу залишився у розпорядженні Майкла Карріка.

У минулому сезоні Баїндир провів шість матчів у чемпіонаті Англії, у яких пропустив 11 м'ячів. Зберегти ворота на замку турецький голкіпер не зумів у жодному поєдинку. Його трансфер зі стамбульського «Фенербахче» коштував англійському гранду 5 млн євро.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.