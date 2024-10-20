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Ганна Шевчук встановила рекорд України у спортивній ходьбі

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Ганна Шевчук встановила рекорд України у спортивній ходьбі
Українська спортсменка встановила національний рекорд
фото з відкритих джерел

В Україні встановлено новий рекорд у спортивній ходьбі 

У межах чемпіонат України, що відбувався в Івано-Франківську, місцева спортсменка зуміла подолати дистанцію 35 км за 2 години 48 хвилин та 4 секунди, що стало всеукраїнським рекордом серед жінок. Про це повідомляється в Telegram-каналі Федерації легкої атлетики України.

Спортсменкою, яка стала рекордсменкою країни є легкоатлетка Ганна Шевчук. Зазначимо, що 28-річна Шевчук є срібною призеркою чемпіонату Європи з ходьби в команді.

До слова, чемпіоном України у спортивній ходьбі серед чоловіків став легкоатлети з Волині Іван Банзерук, який продемонстрував результат 2 години 32 хвилини та 09 секунд.

Нагадаємо, українську олімпійську чемпіонку Ярославу Магучіх номіновано на звання найкращої легкоатлетки 2024 року за версією World Athletics. Проголосувати може кожен охочий у соцмережах.

До слова, 23-річна українська легкоатлетка та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх розповіла, на скількох ще Олімпійських іграх планує взяти участь.

Кілька днів тому британський бігун Роббі Фіцгіббон, який брав участь у чемпіонаті Європи та «Діамантовій лізі», помер на 29-му році життя. 

 

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Теги: чемпіонат України рекорд Telegram Ярослава Магучіх Іван Банзерук спорт

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