Ганна Шевчук встановила рекорд України у спортивній ходьбі

В Україні встановлено новий рекорд у спортивній ходьбі

У межах чемпіонат України, що відбувався в Івано-Франківську, місцева спортсменка зуміла подолати дистанцію 35 км за 2 години 48 хвилин та 4 секунди, що стало всеукраїнським рекордом серед жінок. Про це повідомляється в Telegram-каналі Федерації легкої атлетики України.

Спортсменкою, яка стала рекордсменкою країни є легкоатлетка Ганна Шевчук. Зазначимо, що 28-річна Шевчук є срібною призеркою чемпіонату Європи з ходьби в команді.

До слова, чемпіоном України у спортивній ходьбі серед чоловіків став легкоатлети з Волині Іван Банзерук, який продемонстрував результат 2 години 32 хвилини та 09 секунд.

Нагадаємо, українську олімпійську чемпіонку Ярославу Магучіх номіновано на звання найкращої легкоатлетки 2024 року за версією World Athletics. Проголосувати може кожен охочий у соцмережах.

До слова, 23-річна українська легкоатлетка та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх розповіла, на скількох ще Олімпійських іграх планує взяти участь.

Кілька днів тому британський бігун Роббі Фіцгіббон, який брав участь у чемпіонаті Європи та «Діамантовій лізі», помер на 29-му році життя.