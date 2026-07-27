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Легіонер збірної України уникнув важкої травми коліна – журналіст

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Легіонер збірної України уникнув важкої травми коліна – журналіст
Юхим Конопля (праворуч) пропустить частину передсезонної підготовки
фото: ФК «Боруссія» М

Українець опинився в лазареті на нетривалий період

Оборонець «Боруссії» з Менхенгладбаха Юхим Конопля зазнав ушкодження медіальної колатеральної звязки коліна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Марлона Ірлбахера.

Новачок «жеребців» травмувався у контрольному поєдинку проти «Рот-Вайсса» з Ессена (2:1). Конопля вийшов у старті «Боруссії» М і не зміг продовжити матч після жорсткого зіткнення з опонентом у дебюті. Оборонець тримався за праве коліно.

У мережі поповзли чутки про розрив «хрестів». Тоді Конопля вибув би з обойми «жеребців» щонайменше на півроку. Однак, ушкодження українця виявилося легшим і він пропустить лише кілька тижнів.

Конопля приєднався до «Боруссії» М у міжсезоння. Історичний гранд Німеччини розпочне новий сезон 23 серпня у Кубку Німеччини. Суперником «жеребців» буде «Шотт Майнц».

У минулій кампанії Конопля провів 27 матчів у всіх турнірах за донецький «Шахтар». До свого активу він записав два голи та чотири асисти. У вересні оборонець претендуватиме на участь в Лізі націй у складі збірної України.

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Юхим Конопля ФК «Боруссія» (Менхенґладбах) Бундесліга

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