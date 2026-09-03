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Баскетбольна федерація розкрила дату старту сезону Суперліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Баскетбольна федерація розкрила дату старту сезону Суперліги
З'явився список учасників елітного дивізіону
фото: ФБУ

Вітчизняні колективи готуються розпочати змагальний рік

Новий сезон баскетбольної Суперліги розпочнеться 3 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт ФБУ.

У новій кампанії візьмуть участь 10 клубів. Єдиним дебютантом сезону стане «Хмельницький». Регулярний чемпіонат складатиметься з трьох кіл.

Далі вісімка найкращих команд продовжить боротьбу за медалі в плейоф. Чвертьфінальні серії триватимуть до двох перемог одного з колективів. Півфінали, «бронзова» серія і фінал – до трьох перемог однієї команди.

У прийдешньому сезоні титул захищатиме «Дніпро». У фінальній серії попередньої кампанії дніпровці здолали столичний «Київ-Баскет» (2:0). Натомість бронзові нагороди виборов БК «Рівне».

Список учасників Суперліги 2026/27:

  • «Дніпро»
  • «Київ-Баскет»
  • «Харківські Соколи»
  • «Ніко-Баскет» (Миколаїв)
  • «Прикарпаття-Говерла» (Івано-Франківськ)
  • «Волинь» (Луцьк)
  • «Запоріжжя»
  • «Хмельницький»
  • «Рівне»
  • «Черкаські Мавпи»

До слова, українка Катерина Коваль покинула Університет Луїзіани. «Тайгерс» пояснили відхід центрової «особистими причинами». Розрив між сторонами стався після підписання клубом росіянки.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи. Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: БК Дніпро БК Київ-Баскет Федерація баскетболу України Суперліга БК Черкаські Мавпи

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