Баскетбольна федерація розкрила дату старту сезону Суперліги
Вітчизняні колективи готуються розпочати змагальний рік
Новий сезон баскетбольної Суперліги розпочнеться 3 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт ФБУ.
У новій кампанії візьмуть участь 10 клубів. Єдиним дебютантом сезону стане «Хмельницький». Регулярний чемпіонат складатиметься з трьох кіл.
Далі вісімка найкращих команд продовжить боротьбу за медалі в плейоф. Чвертьфінальні серії триватимуть до двох перемог одного з колективів. Півфінали, «бронзова» серія і фінал – до трьох перемог однієї команди.
У прийдешньому сезоні титул захищатиме «Дніпро». У фінальній серії попередньої кампанії дніпровці здолали столичний «Київ-Баскет» (2:0). Натомість бронзові нагороди виборов БК «Рівне».
Список учасників Суперліги 2026/27:
- «Дніпро»
- «Київ-Баскет»
- «Харківські Соколи»
- «Ніко-Баскет» (Миколаїв)
- «Прикарпаття-Говерла» (Івано-Франківськ)
- «Волинь» (Луцьк)
- «Запоріжжя»
- «Хмельницький»
- «Рівне»
- «Черкаські Мавпи»
До слова, українка Катерина Коваль покинула Університет Луїзіани. «Тайгерс» пояснили відхід центрової «особистими причинами». Розрив між сторонами стався після підписання клубом росіянки.
Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи. Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.
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