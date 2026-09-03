Баскетбольна федерація розкрила дату старту сезону Суперліги

Вітчизняні колективи готуються розпочати змагальний рік

Новий сезон баскетбольної Суперліги розпочнеться 3 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт ФБУ.

У новій кампанії візьмуть участь 10 клубів. Єдиним дебютантом сезону стане «Хмельницький». Регулярний чемпіонат складатиметься з трьох кіл.

Далі вісімка найкращих команд продовжить боротьбу за медалі в плейоф. Чвертьфінальні серії триватимуть до двох перемог одного з колективів. Півфінали, «бронзова» серія і фінал – до трьох перемог однієї команди.

У прийдешньому сезоні титул захищатиме «Дніпро». У фінальній серії попередньої кампанії дніпровці здолали столичний «Київ-Баскет» (2:0). Натомість бронзові нагороди виборов БК «Рівне».

Список учасників Суперліги 2026/27:

«Дніпро»

«Київ-Баскет»

«Харківські Соколи»

«Ніко-Баскет» (Миколаїв)

«Прикарпаття-Говерла» (Івано-Франківськ)

«Волинь» (Луцьк)

«Запоріжжя»

«Хмельницький»

«Рівне»

«Черкаські Мавпи»

До слова, українка Катерина Коваль покинула Університет Луїзіани. «Тайгерс» пояснили відхід центрової «особистими причинами». Розрив між сторонами стався після підписання клубом росіянки.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи. Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.