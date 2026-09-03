Оборонець «Реала» виправданий у справі про поширення інтимного відео

Футболіст відбувся переляком у резонансному провадженні

Іспанський суд повністю виправдав центрбека мадридського «Реала» Рауля Асенсіо в справі щодо поширення відеозапису сексуального характеру за участі неповнолітньої. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на COPE.

Двоє потерпілих під час судового засідання заявили, що не мають претензій до оборонця «вершкових» і ще трьох обвинувачених. Ідеться про Феррана Руїса, Хуана Родрігеса та Андреса Гарсії. Раніше вони перебували в академії гранда.

За підсумками розгляду суд зняв із Асенсіо всі обвинувачення у межах справи. Тріо інших фігурантів позбулося звинувачення в поширенні інтимного відео без згоди потерпілих. Водночас щодо них залишаються чинними звинувачення в розповсюдженні секс-відео неповнолітньої.

На вихованців «Реала» чекатиме вирок. Справи з поширенням відеоматеріалів інтимного характеру за участі неповнолітніх не можуть бути врегульованими згодою сторін.

Асенсіо наразі лікується від мязової травми. У новому сезоні він ще не виходив на поле, а новий керманич «вершкових» Жозе Моурінью нібито на нього не розраховував. У минулій кампанії центрбек зіграв 34 матчі в усіх турнірах, у яких оформив два голи.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.