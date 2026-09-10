Дирекція УПЛ перенесла матч чемпіонату України з Києва до Житомира

Протистояння «Лівого Берега» та «Полісся» пройде не у Києві

Дирекція УПЛ змінила місце проведення матчу шостого туру чепміонату України між «Лівим Берегом» та «Поліссям». Про це повідомляє «Главком».

Гра повинна була пройти у Києві на арені «Лівий Берег», втім через тривалі повітрняі тривоги у столиці та у Київській області, було ухвалене рішення про перенесення матчу до Житомира. Матч відубдеться 13 вересня о 15:30 за київським часом.

Аналогічне рішення застосоване і до матчу УПЛ-2 між молодіжними командами киян та житомирян.

«Полісся», яке вилетіло з кваліфікації ліги конференцій від «Копенгагена», є лідером УПЛ: в активі команди Руслана Ротня 12 очок за п'ять матчів. «Лівий Берег», який цього сезону ще не зазнав жодної поразки, посідає 12-те місце таблиці з чотирма балами.

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