Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Ліверпуль» отримав солідну знижку на дворазового переможця Ліги чемпіонів – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Ліверпуль» отримав солідну знижку на дворазового переможця Ліги чемпіонів – ЗМІ
Бредлі Баркола близький до переїзду на Туманний Альбіон
фото: EFE

Мерсисайдці намагаються підписати футболіста протягом тривалого часу

Французький «Парі Сен-Жермен» знизив для англійського «Ліверпуля» суму відступних за нападника Бредлі Баркола. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TEAMtalk.

Апетити чемпіона Ліги 1 зменшувалися поступово. На початку перемовин ПСЖ прагнув отримати за вінгера 170 млн євро. Тепер же французький гранд нібито готовий відпустити Баркола за 140 млн.

«Червоні» розраховують на швидке закриття угоди з парижанами. Нападник став головною трансферною ціллю «Ліверпуля» цього літа. Сам француз вирішив покинути «Парк де Пренс» через відсутність статусу безумовного виконавця основи.

Баркола в минулому сезоні зіграв 49 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 13 голів і сім результативних передач. На Чемпіонаті світу 2026 вінгер провів вісім поєдинків, у яких оформив три м'ячі та один асист.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Читайте також:

Теги: Ліга 1 ФК Парі Сен-Жермен АПЛ ФК Ліверпуль НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рандаль Коло Муані повернувся в Турин
ПСЖ продав форварда в чемпіонат Італії
2 серпня, 19:54
Магнес Акліуш став столичним хлопцем
ПСЖ укотре ослабив конкурента гучним трансфером
6 серпня, 22:27
Люка Дінь повернувся до французької столиці
ПСЖ за скромні гроші оформив перехід оборонця збірної Франції
9 серпня, 20:49
ПСЖ доведеться починати захист титулу чемпіона Франції виїзним матчем
Матч ПСЖ проти «Ренна» у Лізі 1 був перенесений: у чому причина
21 серпня, 08:19
Фабінью приміряв футболку нової команди ще в літаку
«Трабзонспор» закрив трансфер ще одного екслідера «Ліверпуля»
Вчора, 13:29
Михайло Мудрик не виступатиме за «Лідс»
«Челсі» остаточно відхилив пропозицію щодо Мудрика з чемпіонату Англії – джерело
Вчора, 14:27
Савіньйо перебрався до британської столиці
«Манчестер Сіті» продав резервіста за рекордні гроші
Сьогодні, 13:10
Віктор Циганков отримав цілий розсип кар'єрних варіантів
Циганков зацікавив представників п'яти європейських чемпіонатів – ЗМІ
Сьогодні, 13:46
Мікеле Ді Грегоріо поїхав за новим викликом в АПЛ
«Ювентус» відпустив голкіпера в чемпіонат Англії
Сьогодні, 14:45

Новини

Світоліна в парі з чоловіком переможно стартувала на Відкритому чемпіонаті США
Світоліна в парі з чоловіком переможно стартувала на Відкритому чемпіонаті США
Коваль залишила клуб з США після появи в ньому російської баскетболістки
Коваль залишила клуб з США після появи в ньому російської баскетболістки
«Ліверпуль» отримав солідну знижку на дворазового переможця Ліги чемпіонів – ЗМІ
«Ліверпуль» отримав солідну знижку на дворазового переможця Ліги чемпіонів – ЗМІ
Колишня перша ракетка України перед US Open знялася з турніру у Мексиці
Колишня перша ракетка України перед US Open знялася з турніру у Мексиці
«Київ-Баскет» підписав контракт з чемпіоном України з баскетболу 3х3
«Київ-Баскет» підписав контракт з чемпіоном України з баскетболу 3х3
Три колишні зірки Бундесліги стануть співвласниками клубу з Португалії
Три колишні зірки Бундесліги стануть співвласниками клубу з Португалії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2026
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
67K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
66K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще

Новини

Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
Сьогодні, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Сьогодні, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
Вчора, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
Вчора, 09:11
В Україні до 30°, спека не відступає: погода на 24 серпня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua