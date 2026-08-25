«Ліверпуль» отримав солідну знижку на дворазового переможця Ліги чемпіонів – ЗМІ

Мерсисайдці намагаються підписати футболіста протягом тривалого часу

Французький «Парі Сен-Жермен» знизив для англійського «Ліверпуля» суму відступних за нападника Бредлі Баркола. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TEAMtalk.

Апетити чемпіона Ліги 1 зменшувалися поступово. На початку перемовин ПСЖ прагнув отримати за вінгера 170 млн євро. Тепер же французький гранд нібито готовий відпустити Баркола за 140 млн.

«Червоні» розраховують на швидке закриття угоди з парижанами. Нападник став головною трансферною ціллю «Ліверпуля» цього літа. Сам француз вирішив покинути «Парк де Пренс» через відсутність статусу безумовного виконавця основи.

Баркола в минулому сезоні зіграв 49 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 13 голів і сім результативних передач. На Чемпіонаті світу 2026 вінгер провів вісім поєдинків, у яких оформив три м'ячі та один асист.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.