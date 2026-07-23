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ЛНЗ – «Гент»: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ЛНЗ – «Гент»: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій
Наживо протистояння ЛНЗ – «Гент» транслюватиме Київстар ТБ
фото: ЛНЗ

Гра ЛНЗ – «Гент» пройде на стадіоні Orlen Arena у польському місті Плоцьк

Сьогодні, 23 липня 2026 року, черкаський клуб ЛНЗ зустрінеться з бельгійським «Гентом» у рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися гру ЛНЗ – «Гент»

Гра ЛНЗ – «Гент» пройде на стадіоні Orlen Arena у польському місті Плоцьк.

Наживо протистояння ЛНЗ – «Гент» транслюватиме Київстар ТБ. Трансляція гри має розпочатися о 21:30 за київським часом.

Матч-відповідь пройде у четвер, 30 липня, у Бельгії. Поєдинок розпочнеться о 21:30 за київським часом.

До слова, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду поставив лайк відео, в якому ФІФА звинувачується у корупції та в тому, що організація допомогла Аргентині вийти у фінал Чемпіонату світу.

Нагадаємо, головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан різко розкритикував суддівство після драматичної поразки від Аргентини (2:3) у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

Як повідомлялося, Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Теги: ФК «Ґент» ФК ЛНЗ НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга конференцій

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