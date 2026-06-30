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«Атлетіко» повернув на батьківщину оборонця збірної Іспанії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Атлетіко» повернув на батьківщину оборонця збірної Іспанії
Алекс Грімальдо поїде в іспанський чемпіонат
фото: EFE

Столичний гранд зміцнив лінію оборони

Фланговий оборонець Алекс Грімальдо перейшов у мадридський «Атлетіко» з леверкузенського «Баєра». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Іспанець підписав із «матрацниками» контракт на чотири роки. Трансфер Грімальдо коштував «Атлетіко» орієнтовно 22 млн євро. До лав мадридців він приєднається після Чемпіонату світу (ЧС).

Грімальдо – вихованець іспанської «Барселони». Та в рідному клубі він зміг пробитися лише до другої команди. На елітному рівні оборонець засяяв у лісабонській «Бенфіці», а в чемпіонаті Німеччини провів останні три сезони.

У кампанії 2025/26 Грімальдо зіграв 46 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 14 м'ячів і 12 результативних передач. На ЧС-2026 оборонець наразі не зіграв жодної хвилини.

До слова, мадридський «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, нещодавно «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Атлетіко (Мадрид) ФК «Байєр» (Леверкузен) Бундесліга

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