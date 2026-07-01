Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ямаль розповів, чи є на мундіалі збірна сильніша за Іспанію

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Ямаль розповів, чи є на мундіалі збірна сильніша за Іспанію
Ламін Ямаль: Немає жодного фаворита
фото: Getty Images

Ламін Ямаль: Франція не краща за нас

Вінгер «Барселони» Ламін Ямаль розповів про головних фаворитів Чемпіонату світу 2026 та чи є на турнірі збірна сильніша за Іспанію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на COPE.

«Немає жодної збірної, яка була б набагато слабшою за нас. Треба вийти на поле, добре зіграти й перемогти. Немає жодної збірної, яку неможливо перемогти. Франція не краща за нас, вони не перемогли нас на Євро. Немає жодного фаворита. Жодна збірна не є сильнішою за нас», – розповів Ямаль.

18-річний півзахисник збірної Іспанії відзначився дебютним голом на світовій першості у матчі проти Саудівської Аравії у другому турі групового етапу (4:0). Далі на підопічних Луїса де ла Фуенте чекає протистояння з Австрією в 1/16 фіналу мундіалю. Гра відбудеться 2 липня, початок – о 22:00 за київським часом.

Читайте також 👉 Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

Нагадаємо, Ямаль відростить вуса та бороду в разі перемоги збірної Іспанії на Чемпіонаті світу 2026. «Я запущу бороду та вуса… Носитиму їх три тижні», – пообіцяв іспанець перед мундіалем.

Прийдешній Кубок світу буде першим у кар’єрі Ямаля. Раніше він у складі «Фурії Рохи» тріумфував на Євро-2024. На переможному турнірі нападник зіграв сім матчів, у яких оформив один гол і чотири результативні передачі.

До слова, нападник збірної Франції з футболу Кіліан Мбаппе став одноосібним лідером за кількістю забитих м'ячів у матчах плейоф на чемпіонатах світу. Мбаппе відзначився забитим м'ячем у грі 1/16 фіналу світової першості проти команди Швеції. Він став для нього дев'ятим у дев'яти матчах плейоф.

До гри зі Швецією Мбаппе ділив перше місце за цим показником із двома колишніми форвардами збірної Бразилії Леонідасом (8 голів у 5 зустрічах) та Роналдо (8 голів у 10 матчах).

Мбаппе також вийшов на одноосібне друге місце у списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу. На рахунку француза стало 17 голів, він обійшов ексфорварда збірної Німеччини Мирослава Клозе. Лідирує капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі (19 забитих м'ячів).

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна провела другий товариський матч під час літнього збору національної збірної
Товариський матч між Україною і Данією завершився достроково Реклама
7 червня, 21:45
Уругвай вважався великим фаворитом цього матчу, але протягом 40 хвилин був у ролі наздоганяючої команди
Третя нічия за день! Уругвай і Саудівська Аравія розділили очки на Чемпіонаті світу 2026
16 червня, 03:06
«Динамо» отримало потенційних суперників у другому раунді відбору Ліги Європи
Стали відомі можливі суперники «Динамо» у другому раунді відбору Ліги Європи
17 червня, 10:27
Гансі Флік вчить нового Андреаса Крістенсена
Оборонець «Барселони» визначився з кар'єрним майбутнім – інсайдер
19 червня, 22:37
Кай Гаверц оформив дубль у першому поєдинку
Німеччина – Кот-д'Івуар. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026 Реклама
20 червня, 13:55
Елой Ром переписав історію Кубка світу
Герой збірної Кюрасао встановив рекорд воротарів на Чемпіонаті світу
21 червня, 09:28
Зеленська та Баффет поспілкувалися з молодими українцями
Зеленська та американський мільярдер Баффет зустрілися з вихованцями клубу «Локомотив»
23 червня, 20:36
Гана грає на своєму ювілейному, п'ятому, Чемпіонаті світу з футболу
Ще одна сенсація! Гана відібрала очки в Англії на Чемпіонаті світу 2026
24 червня, 01:03
Лі Чже Мен зазначив, що провал Південної Кореї на Чемпіонаті світу став результатом організаційних та кадрових помилок
Президент Південної Кореї закликав розслідувати виступ збірної на Чемпіонаті світу
29 червня, 10:36

Новини

Ямаль розповів, чи є на мундіалі збірна сильніша за Іспанію
Ямаль розповів, чи є на мундіалі збірна сильніша за Іспанію
США – Боснія і Герцеговина. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
США – Боснія і Герцеговина. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
«Шахтар» представив домашню та виїзну форми на новий сезон
«Шахтар» представив домашню та виїзну форми на новий сезон
«Мафія дитячого футболу». Довбик зізнався, що свого часу міг опинитися в «Динамо»
«Мафія дитячого футболу». Довбик зізнався, що свого часу міг опинитися в «Динамо»
Бельгія – Сенегал. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Бельгія – Сенегал. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Закінчився бензин? Збірна Росії зі скелетону скасувала липневий збір в анексованому Криму
Закінчився бензин? Збірна Росії зі скелетону скасувала липневий збір в анексованому Криму

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Вчора, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Вчора, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua