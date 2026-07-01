Ямаль розповів, чи є на мундіалі збірна сильніша за Іспанію

Ламін Ямаль: Франція не краща за нас

Вінгер «Барселони» Ламін Ямаль розповів про головних фаворитів Чемпіонату світу 2026 та чи є на турнірі збірна сильніша за Іспанію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на COPE.

«Немає жодної збірної, яка була б набагато слабшою за нас. Треба вийти на поле, добре зіграти й перемогти. Немає жодної збірної, яку неможливо перемогти. Франція не краща за нас, вони не перемогли нас на Євро. Немає жодного фаворита. Жодна збірна не є сильнішою за нас», – розповів Ямаль.

18-річний півзахисник збірної Іспанії відзначився дебютним голом на світовій першості у матчі проти Саудівської Аравії у другому турі групового етапу (4:0). Далі на підопічних Луїса де ла Фуенте чекає протистояння з Австрією в 1/16 фіналу мундіалю. Гра відбудеться 2 липня, початок – о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Ямаль відростить вуса та бороду в разі перемоги збірної Іспанії на Чемпіонаті світу 2026. «Я запущу бороду та вуса… Носитиму їх три тижні», – пообіцяв іспанець перед мундіалем.

Прийдешній Кубок світу буде першим у кар’єрі Ямаля. Раніше він у складі «Фурії Рохи» тріумфував на Євро-2024. На переможному турнірі нападник зіграв сім матчів, у яких оформив один гол і чотири результативні передачі.

До слова, нападник збірної Франції з футболу Кіліан Мбаппе став одноосібним лідером за кількістю забитих м'ячів у матчах плейоф на чемпіонатах світу. Мбаппе відзначився забитим м'ячем у грі 1/16 фіналу світової першості проти команди Швеції. Він став для нього дев'ятим у дев'яти матчах плейоф.

До гри зі Швецією Мбаппе ділив перше місце за цим показником із двома колишніми форвардами збірної Бразилії Леонідасом (8 голів у 5 зустрічах) та Роналдо (8 голів у 10 матчах).

Мбаппе також вийшов на одноосібне друге місце у списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу. На рахунку француза стало 17 голів, він обійшов ексфорварда збірної Німеччини Мирослава Клозе. Лідирує капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі (19 забитих м'ячів).