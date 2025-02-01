Майк Тайсон про найкращого боксера всіх часів

Культовий американський супертяж Майк Тайсон назвав найкращого боксера в історії. Тайсон виділив легендарного Мухаммеда Алі.

«Немає такої людини, як Мухаммед Алі, просто немає. Він усіх перевершує. Він був монстром, він був більше схожий на модель, ніж на боксера.

Він як тиранозавр рекс з гарним обличчям, він злий, він заведе тебе у глибокі води і втопить. Він дуже особливий. Найкращий. Ніхто не зміг би перемогти Алі у розквіті сил», – сказав Майк Тайсон.

Нагадаємо, що авторитетний боксерський журнал The Ring оприлюднив рейтинг найкращих боксерів легкої ваги.