Названо максимальну швидкість, яку розвинув Мудрик на Євро-2024

Українець став сьомим у рейтингу футболістів за максимальною швидкістю

Гравець збірної України Михайло Мудрик потрапив до десятки найшвидших футболістів на Євро-2024. Про це йдеться в рейтингу на сайті УЄФА.

Після зіграних матчів на Євро-2024 було складено рейтинг футболістів за різними статистичними даними, зокрема за максимальною швидкістю.

Перше місце займає суперник збірної України в першому турі Валентин Міхейле (35.8 км/год), на другій сходинці опинився швейцарець Дан Ндоє (35.6 км/год), на третій – данський футболіст Расмус Гойлунн (35.5 км/год).

У рейтинг також потрапив і українець Михайло Мудрик, який розігнався до 34.9 км/год – це дозволило йому зайняти сьоме місце.

Нагадаємо, у Дюссельдорфі збірна Україна зіграла другий матч у груповому турнірі Євро-2024, обігравши збірну Словаччину з рахунком 2:1.

17 червня національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині. Підопічні Сергія Реброва програли команді Румунії – 0:3.