Переможець Ліги чемпіонів опинився у дев'ятому дивізіоні Німеччини

Ніклас Зюле вирішив відновити кар'єру футболіста

Колишній захисник дортмундської «Боруссії» та збірної Німеччини Ніклас Зюле несподівано повернувся на футбольне поле лише через три місяці після оголошення про завершення професійної кар'єри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на talkSport.

Неочікуване повернення

30-річний футболіст дебютував за аматорський SV Tiefenbach, який виступає у Крайслізі – дев'ятому за рівнем дивізіоні німецького футболу. Попри величезну різницю в класі між його попереднім і нинішнім рівнями, Зюле не просто вийшов на поле, а одразу став одним із найпомітніших гравців команди. Причому тренер використав колишнього футболіста збірної Німеччини не на звичній позиції центрального захисника, а в центрі півзахисту.

Свій дебют Зюле відзначив забитим м'ячем. Футболіст підключився до атаки та після навісу точно пробив головою, відкривши рахунок своїм голам за нову команду. Однак навіть присутність настільки досвідченого гравця не допомогла «Тіфенбаху» уникнути розгромної поразки. У матчі проти «Кірхардта» команда Зюле пропустила сім м'ячів і поступилася з рахунком 2:7.

Чому Зюле залишив професійний футбол?

У травні 2026 року Зюле оголосив про завершення кар'єри на найвищому рівні після закінчення контракту з дортмундською «Боруссією». Основною причиною стали побоювання щодо власного здоров'я.

У лютому під час матчу Бундесліги захисник отримав серйозну травму коліна. Спочатку Зюле був переконаний, що втретє у кар'єрі пошкодив хрестоподібні зв'язки. На щастя, обстеження не підтвердило розриву, однак сам епізод змусив футболіста переосмислити подальшу кар'єру. Він вирішив залишити професійний футбол і приділяти більше часу родині. Тепер же Зюле повернувся до гри, але вже заради задоволення у дев'ятому дивізіоні Німеччини.

За професійну кар'єру Зюле встиг здобути чимало трофеїв. У складі «Баварії» він п'ять разів ставав чемпіоном Німеччини та виграв Лігу чемпіонів у 2020 році. За «Боруссію» Дортмунд провів 78 матчів протягом чотирьох сезонів.

Нагадаємо, що легендарний боксер відновив кар'єру після дев'яти років перерви.