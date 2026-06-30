«Мілан» підписав форварда збірної Португалії

Гонсалу Рамуш виступатиме в Серії A

Дублер Кріштіану Роналду перебрався в чемпіонат Італії

Нападник Гонсалу Рамуш змінив французький «Парі Сен-Жермен» на італійський «Мілан». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Португалець уклав із «россонері» контракт на п'ять років. Трансфер Рамуша коштував італійському гранду орієнтовно 74 млн євро. На «Парк де Пренс» він провів три сезони.

Рамуш поповнив португальську колонію у «Мілані». Влітку «россонері» очолив його співвітчизник Рубен Аморім. Також у команді залишається фланговий нападник збірної Португалії Рафаел Леан.

У кампанії 2025/26 Рамуш зіграв 45 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 12 голів. Форвард став чемпіоном Франції, виграв Суперкубок Франції, тріумфував у Лізі чемпіонів, здобув Суперкубок УЄФА та виграв Клубний чемпіонат світу.

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.