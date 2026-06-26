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Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи E

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи E
«Бундестім» дозволила собі програти останній матч групового етапу
фото: Fox News

Заключний тур подарував неочікувану розв'язку у квартеті E 

На Чемпіонаті світу 2026 триває заключний тур групового етапу. Першими сьогодні у боротьбу за путівки до плейоф вступили команди групи E – Німеччина, Кот-д'Івуар, Еквадор та Кюрасао. Про це повідомляє «Главком».

Підсумок групи E

Перед стартом цього ігрового дня група E особливої уваги не викликала. Планувалося, що Кот-д'Івуар спокійно обіграє Кюрасао та збереже своє друге місце, а Німеччина розбереться з Еквадором та виб'є його з турніру. 

Однак збулася лише одна така умова – перша. У матчі проти Кюрасао збірна Кот-д'Івуару з перших хвилин заволоділа ініціативою та відкрила рахунок уже на старті матчу. Хоча Кюрасао неодноразово відповідало небезпечними атаками, змушуючи Ях'ю Фофану демонструвати свою майстерність, після перерви івуарійці продовжили контролювати перебіг зустрічі. Вони закріпили перевагу другим голом Ніколя Пепе та без особливих труднощів довели матч до впевненої перемоги з рахунком 2:0.

А ось другий поєдинок отримав шокуючу розв'язку. Гра Німеччини та Еквадору розпочалася у високому темпі, і команди обмінялися швидкими голами вже в дебюті. Після цього гра вирівнялася, але до перерви суперники створили ще кілька небезпечних моментів, які голами не завершилися. У другому таймі боротьба залишалася рівною, проте все вирішив стандарт у заключній чверті зустрічі, після якого Еквадор вийшов уперед і, незважаючи на фінальний тиск Німеччини, втримав сенсаційну перемогу з рахунком 2:1.

Якщо Німеччині ця поразка нічим не зашкодила, адже вона все одно стала першою в групі E, то ось Еквадору перемога допомогла кваліфікуватися до наступного раунду. До матчу гравці цієї команди мали лише одне очко, і їм необхідна була перемога, щоб продовжити боротьбу далі. Власне, еквадорці її отримали, і з третього місця у групі йдуть до 1/16 фіналу. 

Підсумкова таблиця групи E

Standings provided by Sofascore

Турнірні перспективи команд

Німеччина у першому раунді плейоф зустрінеться з третім місцем з груп A (Південна Корея), B (Боснія і Герцеговина), C (Шотландія), D (Парагвай/Австралія) чи F (Нідерланди/Японія/Швеція). 

Кот-д'Івуару з жеребом не пощастило взагалі, адже ця команда зіграє проти другого місця групи I, яким буде або Франція, або Норвегія. Обидві команди перебувають в гарній формі, тож африканцям буде дуже важко. 

Еквадор у разі виходу далі може отримати доволі робочу команду Мексики чи Швейцарії або зустрітися з переможцем групи K (Колумбія/Португалія). 

Нагадаємо, що суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу

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Теги: Німеччина чемпіонат світу Еквадор Ніколя Пепе НОВИНИ ФУТБОЛУ

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