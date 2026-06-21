Збірна Японії ефектно розгромила Туніс на Чемпіонаті світу 2026

«Сині самураї» оформили першу перемогу на турнірі

Національна команда Японії впевнено здолала збірну Тунісу (4:0) в другому турі групового етапу Чемпіонату світу в квартеті F. Про це повідомляє «Главком».

«Карфагенські орли» після призначення Ерве Ренара розпочали сміливо. Межбрі з дистанції трохи не докрутив м'яч у дальній кут. Та японці оперативно перехопили ініціативу та організували швидкий гол – Накамура з лівого флангу прострілив уздовж воріт, а Камада спрямував м'яч у сітку.

Підопічні Моріясу Хадзіме продовжили атакувати. Ось Бронн в останній момент перервав черговий гострий простріл на Камаду. А після низового удару Уеди кіпер тунісців Дамен ледве зупинив м'яч на лінії – до голу не вистачило якихось міліметрів!

Поступово збірна Тунісу зуміла відсунути гру подалі від власних воріт. Та після водопою у середині тайму Японія знову додала в активності. Зрештою, на 31-й хвилині Уеда отримав передачу Ітакури перед штрафним і класним пострілом відправив м'яч у дальній кут.

«Сині самураї» ледь не зробили рахунок розгромним на старті другої половини. Це Танака з-за меж штрафного пробив поруч зі стійкою. Далі японська збірна дала можливість поатакувати супернику, та особливих дивідендів Туніс не отримав.

Натомість команда Моріясу таки довела рахунок до розгромного. Гольова атака на 69-й хвилині розпочалася передачею Танаки з власної половини, а далі Уеду прокинув уперед на Дзюню Іто. Досвідчений вінгер вихід віч-на-віч із воротарем холоднокровно реалізував.

Хоч фінальний відрізок і перетворився на формальність, та Японія обертів не збавила. Як наслідок, під завісу поєдинку дубль оформив Уеда. Цього разу форвард головою замкнув дальню стійку після високої подачі Сато з правого краю – 4:0 у підсумку.

Японська збірна наздогнала Нідерланди нагорі групи F. Обидві збірні мають по чотири пункти та завоювали путівки в плейоф. У фінальному турі групового етапу підопічні Моріясу зустрінуться з національною командою Швеції у ніч проти 26 червня.

Повну версію матчу дивіться тут:

https://megogo.net/ua/sport/28028856-tunis-yaponiia.html

Чемпіонат світу 2026. Група F

Туніс – Японія – 0:4

Голи: Камада, 4, Уеда, 31, 83, Іто, 69

Standings provided by Sofascore

До слова, раніше збірна Кюрасао втримала нічию з Еквадором на ЧС-2026. Острівна команда набрала перші очки в історії на Мундіалі. У першому турі підопічні Діка Адвоката програли збірній Німеччини.

Нагадаємо, напередодні Бундестім оформила вольову перемогу над Кот-д'Івуаром. Команда Юліана Нагельсманна забила двічі в другому таймі. Героєм став нападник Ундав із дублем.