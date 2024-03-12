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Мінспорту опублікувало наказ про бронювання від мобілізації працівників клубу «Дніпро-1»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Мінспорту опублікувало наказ про бронювання від мобілізації працівників клубу «Дніпро-1»
Мінспорту: «Дніпро-1» є критично важливим для забезпечення життєдіяльності населення України

Мінспорту дозволило не мобілізувати військовозобов'язаних працівників клубу «Дніпро-1»

Міністерство молоді та спорту опублікувало наказ про визначення футбольного клубу «Дніпро-1» критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, що дозволяє не мобілізувати військовозобов'язаних працівників.

В наказі зазначається, що «Дніпро-1» відповідає критеріям щодо визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Також в наказі зазначається, що управлінню роботи з персоналом має забезпечити надсилання його копій до Міністерства економіки України та Генерального штабу Збройних Сил України.

Нагадаємо, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував питання ймовірної мобілізації і бронювання футболістів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

До слова, урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні розширює категорію заброньованих працівників. Також очікується перегляд підприємств та організацій, які можуть бронювати своїх співробітників.

Як повідомлялося, законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня.

Читайте також: Бронювання за гроші. Несправедливість чи шанс для України?
Теги: СК «Дніпро-1» мобілізація наказ

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